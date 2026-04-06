El Tenerife aún puede lograr el ascenso más madrugador

Pese a la desazón que produjo el último resultado del representativo en el Heliodoro (1-1 ante el Cacereño) y las malas sensaciones que ofreció el equipo durante buena parte de la contienda, la realidad es que el codiciado ascenso a Segunda División está un punto más cerca para el conjunto liderado por Álvaro Cervera.

Con los resultados que se han dado este pasado fin de semana, el CD Tenerife está en disposición de cerrar matemáticamente su ascenso a la Hypermotion a lo largo del mes de abril. De hecho, hay opciones de que el cambio de categoría se certifique para el representativo el día 18, el día de su compromiso en el Heliodoro contra el Arenas de Getxo; o al fin de semana siguiente, coincidente con la visita a la Ponferradina en el marco de la trigésima tercera jornada liguera. En esa misma jornada, el Celta Fortuna enfilará su duelo regional contra el Pontevedra.

En la corta historia de la Primera RFEF no hay antecedentes de un ascenso tan madrugador como el que puede rubricar el Tenerife. El equipo que antes subió a Segunda con el actual formato de competición es el Racing de Santander, que abrochó matemáticamente su regreso al fútbol profesional el 1 de mayo de 2022. Hay cierta controversia con la fecha exacta de la celebración, por cuanto unos días antes se había producido un fallo en los despachos –del Juez de Competición respecto a una reclamación del Deportivo por alineación indebida del Bilbao Athletic en el partido en Lezama– y que ya hacía inviable que el segundo clasificado alcanzara al cuadro cántabro en la clasificación.

Al igual que el Tenerife de la presente campaña, el Racing arrasó en su grupo y acabó con 82 puntos, un listón que ahora puede derriba rel representativo. A idéntica puntuación escaló el Castellón de la 2023/24, con una trayectoria que rozó la perfección y que también le valió un ascenso exprés, garantizado de forma matemática un 5 de mayo tras vencer al Real Murcia por 2-3 y después de que su máximo rival, el Córdoba, perdiera en el feudo del filial del Granada por un contundente 3-0.

El equipo de la Plana completó su misión con unos impresionantes guarismos. De forma casi análoga a la del Tenerife de Cervera, el equipo de Castalia lideró su grupo en 32 de las 35 jornadas disputadas hasta el momento de asegurarse el ascenso. Su media realizadora ya era entonces de dos goles por partido y sus registros aún permanecen como los más brillantes de la historia de la competición de bronce desde que se implantó el actual formato, con dos grupos y sendos ascensos para sus respectivos campeones.

Para subir en las dos últimas jornadas de abril, el Tenerife necesita acelerar y salir del bucle de empates que ha lastrado su trayectoria más reciente. No en vano, en el cómputo de las últimas nueve jornadas, el cuadro isleño está lejos de los que mejor puntuación han obtenido. El equipo blanquiazul buscará la reacción de forma inmediata este domingo. Será un día decisivo, por cuanto el Celta Fortuna saldrá a escena antes que el representativo para jugar ante el Arenas (15:00 horas). A continuación lo hará el representativo en el José Fouto con la intención de estirar su distancia. El esprint final ya está aquí: quedan siete jornadas. n