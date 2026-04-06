El Tenerife B gana y sigue en la lucha por el ‘playoff’

El Tenerife B cumplió ante el Socuéllamos con su tarea en pos de la última plaza de la promoción de ascenso a Primera Federación. Ganó con solvencia a un rival ya condenado al descenso con una segunda parte plena de efectividad y al menos mantiene la distancia con el Coria –un punto por encima de los blanquiazules– al que todavía tiene que recibir en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

El grupo de Mazinho se presentó en el Paquito Jiménez con cuatro bajas sensibles –Joel, Olloa, Sabina y Pau Fernández– que obligaron al técnico a reestructurar un once en el que la principal novedad fue el cambio de puesto de Mauro Costa. Emparejado con Dylan por la calle central, jugó el castellonense como un seis improvisado y cumplió con nota alta. Bajo palos, repitió el juvenil Sosa, hoy sí decisivo con tres paradas en los únicos remates por dentro locales.

La debilidad del Socuéllamos y la obligación del filial de sumar sí o sí tres puntos explicó el arranque desatado de los blanquiazules, aunque no fue hasta cumplida casi la media hora cuando llegaron los primeros avisos: primero un golpeo lejano de Omar (24’) y después –más claro aún– cuando Viti (28’), desaprovechó una pelota larga de Ybarra cayendo tras los centrales. Se enredó el portuense con la definición en lo que el portero le achicaba para repeler su remate.

Un tiro libre de Merenciano en el 42, con una rosca hacia afuera envenenada, fue la única respuesta del Yugo, pero se topó con la primera respuesta brillante de Sosa. De vuelta de la caseta, Mazinho no movió ficha hasta cumplido un cuarto de hora y llegado el 0-1, cuando dio la alternativa en la categoría al juvenil Joni –habitual en el Tenerife C– para que enganchara entre medios y delantera.

Con el chico adentro, el Yugo en inferioridad por la expulsión de Sergio Pérez y la tranquilidad que le dio el duodécimo tanto del curso de Juan Ybarra, el Tenerife B se hizo definitivamente con el control del partido. Llegado el último sexto, Ybarra hizo de las suyas con una asistencia dentro del área para que el mismo Joni –liberado de marca– celebrara su debut con el 0-2.

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La goleada se cerró con el tercer pleno de la temporada de Loren, aprovechando bajo palos un remate de cabeza de Marcos Marrero que ya iba camino de gol. Sin nada en juego, Mazinho dio sus primeros minutos –casi once meses después de su última aparición– al recuperado para el fútbol Javi Alonso. Un premio para la constancia para el mediocampista adejero, al que una lesión en la pretemporada lo sacó del primer equipo de regreso de su cesión al Algeciras. n