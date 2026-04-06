Memorias de Mérida: el mosaico a Felipe, la lesión de Pier y el gol de Domingos

Felipe Miñambres era capitán del CD Tenerife y recibió un mosaico conmemorativo por la primera visita del representativo al Municipal de Mérida, que entonces aún no se llamaba José Fouto. De hecho, el veterano dirigente extremeño –padre del conocido periodista de la Cope y las transmisiones de LaLiga–estaba en el palco de autoridades y recibió aquel domingo a Adelardo de la Calle, número dos de Javier Pérez y habitual en los desplazamientos del club a la Península. La Reina del Carnaval de Mérida hizo el saque de honor y el Tenerife no pudo lucir su indumentaria habitual, tal y como presumiblemente ocurrirá también este domingo. Un detalle más: Heynckes tuvo que hacer un último descarte por decisión técnica y el sacrificado fue Ramis, años más tarde exitoso entrenador del equipo insular y ahora a los mandos del Burgos.

Son retales de la primera de las tres únicas visitas del Tenerife al actual estadio del Mérida, escenario donde nunca ganó. Arbitró en aquella oportunidad Japón Sevilla y el gran protagonista de la tarde fue el bigoleador Prieto, a quien al día siguiente los rotativos chicharreros ubicaron en el radar de Santiago Llorente. En la alineación blanquiazul, un montón de futbolistas reconocibles para la afición insular:desde Ojeda, que estuvo bajo palos;a Julio Llorente, ahora representante de futbolistas;César Gómez, Ballesteros, Robaina, Conte, Chano, Hapal, Jokanovic, Pinilla y por supuesto Felipe, entonces capitán y ahora presidente.

Nombres propios

En el banquillo, un quinteto de jugadores que habrían sido titulares en casi cualquier club de Primera de aquella temporada:Aguilera, Vivar Dorado, Pizzi, Alexis Suárez y Buljubasic, guardameta suplente. No había entonces más que dos permutas y las convocatorias no eran tan largas como se acostumbra ahora. El Tenerife era de los grandes de la competición de oro y el listón de la exigencia estaba muy alto por parte de aficionados y periodistas. «Los experimentos se convierten en tortura», recogió la prensa insular, que hizo referencia al estado pésimo del terreno de juego.

El representativo volvería a la capital extremeña dos temporadas después, también en Primera. Eran años de vino y rosa para ambos conjuntos, aunque ya estaban cerca de sus respectivos declives. Al cuadro isleño lo dirigía Juan Manuel Lillo y ese día iba a anotar el Tenerife el único tanto que ha materializado en el estadio del Mérida en sus más de 100 años de historia. Su autor fue uno de los fichajes más caros de la historia del club, el portugués Domingos, que le salió rana a la secretaría técnica. El luso adelantó al representativo pero un mítico del Mérida como Juan Sabas se ocupó de establecer la igualada apenas ocho minutos después.

También el once que dispuso el Tenerife aquella tarde contiene nombres absolutamente reconocibles para casi cualquier aficionado. Desde Juan Carlos Unzué, que se ubicó bajo palos; a los Vierklau, Llorente, el medallista olímpico Pablo Paz o Alexis Suárez, que jugaron en defensa. El mediocampo lo compusieron Emerson y Jokanovic; y completaron la alineación el brasileño André Luiz, otro gran ilustre como Juanele, Antonio Pinilla y Roy Makaay. El entrenador del Mérida era el ahora comentarista televisivo Jorge D’Alessandro y el cancerbero local, un jugador que llegó a lucir las indumentarias de ambos equipos como Navarro Montoya, y que se hizo célebre por su fatal tendencia a los descensos.

Información sobre la lesión de Pier, en el rotativo Jornada. / El Día

El Mérida, solo dos años en Primera

Este Mérida que llegó a lucir su nombre dos años en Primera División también coincidió con el Tenrife en Segunda. En la categoría de plata fue el último antecedente entre ambos conjuntos, en la temporada 1999/2000, y también entonces el resultado fue negativo para los intereses insulares.

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El partido se disputó en noviembre y, tras consumarse la derrota por 2-0, las críticas fueron feroces en la prensa tinerfeña contra «los experimentos» de Castro Santos. Al cierre de aquella temporada, el Mérida acabaría en sexta posición y el Tenerife, en tierra de nadie. Mal recuerdo de aquella tarde tendrá Pier Luigi Cherubino, que se rompió y duró en cancha apenas 20 minutos, los que transcurrieron entre el descanso (cuando sustituyó a Hugo Morales)y el momento de su lesión. Antes de que se dieran estos tres antecedentes en partido oficial, el Tenerife sí que había visitado el antiguo Municipal, que fue derruido por completo y reconstruido en 1995. El regreso a Mérida, este domingo.