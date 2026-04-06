Cinco meses y cinco días juntos en el CD Tenerife

Cinco meses y cinco días juntos. Dos canteranos del CD Tenerife, ambos laterales por vocación, son los guardianes de los costados de la defensa desde el 1 de noviembre del año pasado. Desde entonces, ni una lesión, ni una sanción, tampoco un cambio por decisión técnica. «Eso dice mucho de su calidad», presume su cancerbero, Dani Martín, quien asegura que haber resistido tanto tiempo encumbra el rendimiento de César Álvarez y David Rodríguez.

Zagueros chicharreros con semejanzas y diferencias en sus respectivos currículos, ya les ocurrió el curso pasado que se adueñaron de sus respectivos puestos por delante de fichajes que habían venido con la etiqueta de titularísimos. En su día rebasaron en las preferencias de los distintos entrenadores que pasaron por el banquillo a futbolistas como Adri Guerrero; en esta temporada, se han quedado por el camino nombres como el de Zoilo, ahora a préstamo en el Nástic de Tarragona, o el de Marc Mateu (baja temporal hasta el cierre del presente ejercicio y recientemente intervenido).

David volvió más hecho tras su fructífera cesión al Antequera, justamente de la misma categoría en la que milita el Tenerife ahora. La robustez de su titularidad y comportamiento brillan con luz propia, hasta el punto de que se ha convertido recientemente en el futbolista del plantel con más minutos jugados. Tampoco debe desdeñarse la trayectoria alcista de César, que aúna solo titularidades desde que se asomó al once inicial en la séptima jornada. Ya van cinco meses sin faltar una sola vez, lo cual dice mucho del aprecio profesional que le tiene Cervera. En realidad, el míster valora a los dos. De David, incluso ha llegado a decir que se lo llevaría con él a otro equipo si pudiera.

Ambivalentes

Fue precisamente la polivalencia del dos blanquiazul lo que abrió las puertas a la fórmula que ha empleado el cuadro técnico desde noviembre: jugar con Rodríguez a pierna cambiada (por la izquierda) y con César en su lado natural. A priori, ambos estaban llamados a rivalizar por un puesto, pero al final han acabado jugando los dos. Y con nota alta. Mientras en otras demarcaciones se van turnando los jugadores presuntamente titulares y los reservas, en los dos flancos de la retaguardia no hay dudas, ni discusión. Juegan siempre David y César, que llevan cinco meses juntos. Para orgullo y honor de la afición, son productos de Geneto. Laterales con denominación de origen.

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Un dato dice mucho de la relevancia de ambos zagueros en el funcionamiento defensivo del Tenerife. David lo ha jugado prácticamente todo y ha sido protagonista desde el comienzo del campeonato hasta el momento presente. 2.698 minutos avalan al isleño, que desdeñó llamadas y sondeos de otros pretendientes para quedarse en el Tenerife, donde se adueñó de uno de los brazaletes de capitanía. Tras Landázuri y León, ambos centrales, aparece César en el cuarto escalafón de defensas con mayor cuota de protagonismo. Es de los pocos jugadores del plantel que ya ha rebasado el listón de los 2.000 minutos y obviamente tiene mucho que ver en la mayoría absoluta de porterías a cero que atesora el representativo. Un mérito que habitualmente se asigna a los porteros, pero que en el caso del Tenerife es obvio que también atañe a sus defensas.