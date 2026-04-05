Mensaje de capitán: «Hay que estar tranquilos»

Ya no es posible que el récord de Alberto Molina caiga durante este curso, pero en todo caso Aitor Sanz sigue sumando con el representativo y acercándose a la plusmarca de los 413 partidos oficiales. Con el de ayer, el centrocampista madrileño se sitúa con 405 y solo podría escalar hasta la primera posición si accede a renovar su contrato. Con su continuidad en duda, aunque la decisión sobre su futuro será exclusivamente suya, Cervera sigue demostrando que el capitán es muy relevante para él y decidió devolverle a la titularidad en cuanto estuvo disponible.

En la zona mixta del Heliodoro, el mensaje de Sanz fue tan relevante como pudo serlo su participación en la cancha. La palabra del capitán cobra una dimensión especial en las circunstancias más peliagudas y, en un momento de desazón generalizada por la imagen gris y el resultado insatisfactorio, el emblemático capitán quiso llamar a todos a la calma.

«Debemos estar tranquilos y seguir trabajando porque estamos en la línea. Nuestra posición es privilegiada y hay que ir a Mérida al próximo partido con la intención de ganar y de mantener esa distancia, o ampliarla», apuntó el centrocampista, quien subrayó que en todos los finales de temporada hay momentos de atasco y dificultad. En este sentido, quitó hierro a la mala racha de los blanquiazules, que solo han ganado dos partidos de los últimos siete.

«Hay situaciones de la temporada en los que siempre cuesta un poco más, pero creo que es normal que en los finales de cada temporada los resultados estén más apretados. Todos los equipos se juegan muchísimo y conceden menos errores. El nivel de activación de todos los futbolistas es más alto y las fuerzas se nivelan», analizó Sanz, que hizo un balance del partido semejante al hecho antes por Álvaro Cervera en la sala de prensa del Heliodoro. «Respecto al equipo, en la primera mitad nos ha costado un poco más. Ellos nos han igualado en el marcador y luego han caído en ritmo; en la segunda parte sí hemos sido muy dominadores, hemos llegado hasta línea de fondo y hemos tirado dos palos. Pero también hemos podido perder con ese gol anulado», admitió.

En líneas generales, Aitor abogó por mirar al futuro y dar por buena esta jornada, una vez que los resultados del representativo ante el Cacereño y del Celta Fortuna en su partido del viernes permiten incrementar la ventaja en un punto. «Creemos que debemos dar por bueno el empate y pensar que queda una jornada menos para el final», despachó.

También habló Aitor de su propia actuación y admitió que está ahora mismo lejos de su mejor nivel. «Físicamente no estoy en la situación más idónea. Cuando me lesioné sí estaba y me veía en mi mejor momento personal, pero seguramente con el tiempo volveré a coger un punto óptimo», completó el capitán tras acabar su partido número 405.