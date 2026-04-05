CD Tenerife
Mazazo para Alassan, que tendrá que pasar por el quirófano
El parte médico emitido por el CD Tenerife revela una lesión mucho más grave de la que esperaban en el representativo
Otro contratiempo mayúsculo para el esprint final. El CD Tenerife se queda sin Alassan, uno de los futbolistas que mayor cuota de minutos había acumulado durante la temporada. Pese a los buenos augurios que expresaron Álvaro Cervera y Aitor Sanz en sus declaraciones del sábado ante los medios de comunicación, cuando sugirieron que la lesión del canterano no era grave, los resultados de las pruebas médicas practicadas al atacante blanquiazul confirman el peor de los presagios.
Ya cuando Alassan se fue evacuado en camilla tras su aparatosa lesión –a los 19’ del partido contra el Cacereño– saltaron las alarmas y sus propios compañeros empezaron a mostrar una muy ostensible preocupación. No era para menos. El parte médico emitido por el Tenerife revela «una luxación de la rótula» y, lo más preocupante, «una rotura del tendón rotuliano» que le obligará a pasar por el quirófano en las próximas horas.
El tiempo estimado para una recuperación completa ronda los seis meses, de modo que Alassan se pierde con total seguridad lo que le queda de esta campaña, la pretemporada y el comienzo del siguiente curso 2026/27. El mazazo llega para el tinerfeño cuando venía de su semana más feliz y había estrenado la condición de internacional con Guinea Bissau. Además, Cervera le había elegido para la titularidad apenas 48 horas después de regresar con su selección en una evidente señal de confianza en sus prestaciones.
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