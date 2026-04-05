Los goles de Enric Gallego, una garantía para no perder

Hay goles y goles. Algunos con el valor de ser decisivos o útiles para puntuar, otros que sirven para levantan victorias holgadas y también los hay que quedan perdidos en medio de resultados adversos. Los que marca Enric Gallego entran en las dos primeras categorías. Al menos, se ha acostumbrado a ello. De hecho, la última vez que un tanto del ariete de Bon Pastor coincidió con una derrota de su equipo fue el 9 de marzo de 2019. En esos tiempos, el delantero jugaba en Primera División con el Huesca. Ese día puso en ventaja al conjunto aragonés en el Coliseum en el minuto 35, pero el Getafe consiguió remontar (2-1).

Desde entonces, cada acierto de Enric en el remate ha estado conectado con una victoria o, en el peor de los casos, con una igualada. El reparto es de 38 y 11 de cada una. Con la diana que firmó el sábado en el Heliodoro Rodríguez López en el encuentro ante el Cacereño, al anticiparse al portero en su media salida en el minuto 3 de juego, ya lleva 49 partidos en los que ha anotado y su equipo no ha perdido –cada vez que ha visto portería, se ha ido al vestuario con uno o tres puntos–. Celebró los tres primeros goles con el uniforme del Huesca, los tres siguientes con el del Osasuna y el resto, con su actual equipo a partir del 1 de noviembre de 2021, cuando inauguró su cuenta como futbolista del Tenerife dentro de un 4-0 al Burgos en noviembre de 2021.

El desglose

En estos 49 encuentros de competición, cinco de la máxima categoría (tres con el Huesca y dos con el Osasuna), uno de Copa del Rey(Osasuna), 31 de Segunda (con el Tenerife y añadiendo uno de la promoción de ascenso) y doce del presente curso en Primera RFEF, Gallego aportó 58 goles, tres con el Huesca, cuatro con el Osasuna y 51 con el Tenerife, y con ello ayudó a conquistar 38 victorias y once empates. O lo que es lo mismo, a que sus equipos sumaran 119 puntos (no se cuentan ni la victoria blanquiazul en el estadio de Gran Canaria en el derbi de las semifinales del playoff de ascenso a Primera de 2022 ni una eliminatoria de Copa del Rey ganada con el Osasuna en 2020).

En 30 de esos 49 partidos, los goles de Enric tuvieron influencia directa en los resultados. En los otros 19, el signo de cada encuentro habría sido el mismo si él no hubiera marcado, si se restaran sus goles de los tanteadores. Todo esto, solo en teoría, sin medir el efecto provocado en el desarrollo de esos partidos.

Por ejemplo, en la presente campaña, Gallego participó con una diana en el 3-0 al Mérida, en el triunfo con la misma diferencia frente al Ourense, en el 3-1 al Zamora, también en el 4-0 al Celta Fortuna... Y alcanzó su máximo impacto con un hat-trick en la victoria sobre el Guadalajara por 4-0 el 31 de enero.

En cambio, sus tantos sí fueron indispensables en el 0-1 en el campo del Avilés Industrial, en el 2-0 ante la Ponferradina y en los empates con el Lugo y el Cacereño.

Más en casa que fuera

Hay otra particularidad relacionada con la producción ofensiva de Enric a lo largo de esta racha, y es su predilección por anotar en cancha propia. De estos 49 partidos en los que marcó y su equipo no perdió, en 37 fue anfitrión. Anotó dos en El Alcoraz, otro par en El Sadar y todos los demás en el Rodríguez López.

En la Liga que está en curso, Gallego solo pudo superar al portero contrario dos veces a domicilio, en los campos del Arenas y el Avilés Industrial. En los otros –13 de un total de 15–, pudo colar el balón en las porterías de Herradura o Popular del Heliodoro. Siempre sumando.