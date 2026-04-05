Álvaro Cervera: «La liga se nos está haciendo muy larga»

Muy apesadumbrado. Así estaba el entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, después de otro partido gris de los suyos en el Heliodoro Rodríguez. Aunque la ventaja respecto al segundo clasificado se incrementa en un punto, las sensaciones que desprendió el discurso del preparador blanquiazul no fueron nada buenas.

«La primera mitad no me ha gustado nada; en la segunda, en cambio, hemos tirado dos o tres palos y luego hemos tenido suerte en la jugada del gol anulado a ellos, que ha llegado en una buena contra», relató el míster, quien se mostró disgustado por la puesta en escena del representativo en los iniciales 45 minutos.

Entre las ocasiones para desnivelar la balanza del lado del Tenerife, enumeró las oportunidades de Maikel Mesa y Dani Fernández. Asimismo, incidió en que en la secuencia del tanto invalidado sí había una imagen que confirma la «clara» posición de fuera de juego del futbolista que chutó a la red. «No hay duda ninguna», enfatizó.

«La liga se nos está haciendo muy larga. La sensación con la que me voy es que nos cuesta un mundo marcar un gol y ganar partidos», resumió. «Ya sea por los palos o por las paradas, no estamos mereciendo tanto como antes. De hecho, nos cuesta llegar y tener contundencia arriba. Por fuera tenemos cierta llegada, pero tampoco está siendo definitiva. Pienso que los rivales nos conocen muy bien y a nosotros se nos está haciendo larga la competición», adujo el entrenador, quien subrayó también que el equipo tiene «un déficit en el lateral izquierdo».

«Hacemos lo que queremos, pero no con la eficacia de antes. Pienso que nos va a costar mucho ganar, y no por no hacer lo que nosotros planificamos de antemano. Hoy [por ayer] nos han marcado un gol contra vez. Arriba no somos contundentes, no marcamos más de uno, y eso que a veces jugamos hasta con cuatro delanteros. En cambio, atrás sí estamos encajado. Igual que antes veía que ocurría en los partidos lo que queríamos, ahora no somos autosuficientes y nos cuesta muchísimo, pero muchísimo», insistió.

A título particular, hizo acopio de buenas conclusiones respecto a la participación del canterano Dani Fernández a lo largo de la segunda mitad. «Necesitamos jugadores así. En la primera mitad apenas recuerdo centros, pero en la segunda sí. Él ha estado muy bien, porque tiene uno contra uno, tiene algunas virtudes que ha logrado mostrar», destacó. En cuanto a la composición del once, confirmó que apostó por De Miguel porque «es un jugador que había dado mucho en los partidos en casa», sobre todo en la primera vuelta.

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Cobos, a medias

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, destacó que su equipo «resistió y defendió bien» ante el Tenerife, al que calificó «con diferencia» como el mejor conjunto de la categoría. Respecto a la jugada más polémica del encuentro, dijo que el árbitro resolvió «con dudas» y manifestó que debía haber prevalecido el criterio inicial del colegiado. «Hemos llegado con 1-1 a los minutos finales, hemos hecho un gol y nos lo han anulado; me voy muy fastidiado en ese sentido», lamentó el preparador del equipo extremeño. n