Abril tiene las llaves de un ascenso casi matemático

Para que abril sea el mes del esperado ascenso del CD Tenerife hace falta una combinación favorable entre los resultados que se den esta noche en el Real Madrid Castilla-Celta Fortuna (Valdebebas, 20:15 horas) y mañana en la visita del Cacereño al Heliodoro Rodríguez López (17:3o). Si se cumplen los presagios más optimistas, la ventaja con el segundo clasificado podría ampliarse y favorecer que el alirón blanquiazul se produzca de forma muy temprana, tal vez en el duelo contra el Arenas el 18 de abril o a la semana siguiente en el desplazamiento a Ponferrada.

Matemáticas a un margen, ayer Álvaro Cervera quiso alejarse de los ejercicios cabalísticos y centrarse en el comportamiento futbolístico de los suyos, ahí donde parece adivinarse una regresión en el funcionamiento colectivo. Los últimos partidos reflejan un Tenerife menos eficiente y más fallón, hasta el punto de que la victoria ha dejado de ser una costumbre para el representativo. En los últimos meses, el cuadro insular tan solo ha ganado un hábito dos partidos –y en ambos casos a trancas y barrancas– al Arenteiro a domicilio y al filial de Osasuna en el Heliodoro Rodríguez. Volver a las coordenadas de la primera vuelta, donde casi siempre el Tenerife se adelantaba pronto y con facilidad en el marcador, sería un buen comienzo para abrochar los puntos ante un Cacereño en declive.

No vale de referencia el partido disputado en el Príncipe Felipe, donde la superficie de juego era impractible y el equipo de Cervera tuvo que conformarse con la igualada (0-0). Hoy por hoy, el cuadro verdiblanco es de los más endebles de la competición y viene muy tocado por su último revés en su feudo. Aunque suma más puntos a domicilio que en casa, el conjunto de Julio Cobos llega instalado en su peor racha del curso (seis partidos sin ganar) y con serio riesgo de certificar su caída a Segunda RFEF.

La fragilidad del rival invitaría a pensar en un partido aparentemente plácido para el Tenerife, pero justamente son estos equipos los que más se le atascan. El regreso de Aitor Sanz se prevé necesario para conferir estabilidad a la medular, al tiempo que siguen turnándose los candidatos en busca de un reemplazante de garantías para el aún ausente Nacho Gil, cuya baja se nota en demasía. Si hace dos semanas fue turno para Cris Montes, en la jornada siguiente probó Chapela. Para hoy, varias opciones permanecen abiertas, incluso la posibilidad de un ligero retoque en el sistema que permita salir al equipo de su versión más anodina y previsible.

En plena Semana Santa y con muchos aficionados de vacaciones, la respuesta del público no se presume masiva. Ahora bien, un resultado feliz en el duelo del Celta Fortuna ante el Castilla podría acelerar la ruta hacia el objetivo y convencer a los indecisos. De algún modo, el partido de mañana empieza a jugarse esta noche. Son 48 horas cruciales. Nadie duda de que el Tenerife ascenderá, tarde o temprano, pero una combinación feliz puede anticipar los acontecimientos entre hoy y mañana. n