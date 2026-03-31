Dani se revaloriza con ‘La Rojita’

268 minutos seguramente sea una cuota exigua para un futbolista que aspira a ser traspasado, o que al menos ya figura en la cartera de los equipos más grandes del panorama nacional. Pero el caso de Daniel Fernández Melián (La Laguna, 26 de enero de 2008) es especial. Hay muchos motivos y condicionantes que explican su corto bagaje con el primer equipo del Tenerife en un año que debía ser crucial para él. Y que, de algún modo, en realidad sí lo está siendo.

Justamente fue una llamada de la Federación Española la que explica su muy bajo índice de participación en la competición liguera. Dani ya empezaba a despuntar y a funcionar con el representativo cuando una convocatoria de las divisiones inferiores de la selección interrumpió su progresión. «Esperamos que vuelva como se lo dejamos», verbalizó Álvaro Cervera. Sus palabras resultaron ser una triste premonición.

Fernández Melián volvió roto de su estadía con la Sub 18 y ya desde entonces le costó entrar otra vez en las alineaciones y esquemas del míster. Entretanto, Felipe Miñambres se atrevió a tasarlo en público. «Por un millón de euros lo vendería con los ojos cerrados», dijo en un contexto en el que la situación económica del club no era boyante. Sin embargo, los mensajes que salen desde la administración blanquiazul apuntan a que el Tenerife no lo pondrá fácil para una posible salida de Dani. «El club nos ha transmitido que no se desprenderán de activos que sean importantes», indicaba Aitor Sanz en una de sus primeras comparecencias públicas del año.

«De nuestra cantera, podría decirse que es el futbolista con una mayor proyección» Álvaro Cervera — Entrenador del Club Deportivo Tenerife

Más recientemente, el presidente modulaba su mensaje. «Es normal que haya contactos (de sus agentes con distintos clubes) pero para nosotros es un futbolista importante para el presente y el futuro», reseñó Miñambres la semana pasada. Justamente estos días, el nombre de Dani aparece en muchos medios nacionales y plataformas especializadas en el seguimiento a la selección. Del jugador isleño puede decirse que ya es un fijo en los planes de la Federación -no falta ni a una sola convocatoria- y además su alineación con la Sub 18 en partidos clasificatorios y su primer gol con los colores de España ha valido para revalorizarse. Todo ello, en una situación de reciente cambio de agentes: dejó a la empresa Footfeel para irse con la del mediático Topuria. Además, sus nuevos representantes estuvieron hace solo unos días en la zona de autoridades del Heliodoro Rodríguez López.

Que habrá consultas, petición de precio, llamadas y sondeos por Fernández parece claro. «De nuestra cantera, es el futbolista con más proyección», remarca Cervera. Pero también puede darse por hecho que el Tenerife no lo pondrá fácil. Los últimos antecedentes en el mercado veraniego –salidas de Luismi Cruz o Diarra– confirman que el representativo no es ahora un negociante fácil, ni que venda a precios de saldo.

«El club entiende que es un jugador importante de presente y futuro» Felipe Miñambres — Presidente del CD Tenerife

Con el ascenso a Segunda a la vuelta de la esquina, las fuentes de ingresos que se habían cerrado volverán a estar operativas. Y entonces será el club quien tenga la sartén por el mango para definir si deja salir a la perla que más brilla en el muestrario de Geneto. Por lo pronto, a Fernández Melián le queda un último partido con La Rojita antes de reintegrarse en la dinámica y el día a día del primer equipo del Tenerife. Una pena que haya coincidido esta feliz convocatoria para el canterano con un momento donde seguramente habría sido relevante para Cervera, que cuenta con un sinfín de bajas, alguna de ellas justamente en su área de influencia.

Con Nacho Gil fuera de combate por varios partidos, Fernández podría ubicar su nombre en las venideras alineaciones y erigirse en una pieza relevante en el esprint final hacia el ascenso. Ser partícipe de esta gran conquista es una de sus aspiraciones desde crío, cuando soñaba con enfundarse esta camiseta y jugar en el club de sus vida. Pese a su estadía corta en la factoría del Real Madrid, cuentan desde su entorno más cercano que su tinerfeñismo está fuera de toda discusión. Y que dejó escapar otros trenes por quedarse y ser protagonista en el equipo de sus amores. Su contrato con la institución insular expira el 30 de junio de 2027. Y su cláusula de rescisión no es un chollo, ni mucho menos.