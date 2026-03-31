El enigmático mensaje de Anthony Landázuri: "Lo que depare el futuro lo dejo en manos de Dios"

Con contrato hasta junio de 2027, la continuidad de Anthony Landázuri en el CD Tenerife no parece segura. El futbolista, que recibió ofertas en verano pero aceptó seguir en la Isla pese al descenso de categoría, ha respondido de forma muy enigmática al ser cuestionado por la posibilidad de establecerse en Tenerife por una larga estancia: “En ese aspecto, me suelo guardar muchas cosas. Estoy tranquilo, trabajando en lo que es el club. Lo que depare el futuro lo dejo en manos de Dios. Mi familia y yo estamos aquí y trabajamos en eso”.

Con su futuro en al aire -o no-, Landázuri celebra con “alegría” estar teniendo esta temporada “tantos minutos”. “No es fácil mantener el físico jugando de una manera tan exigente como lo estamos haciendo. No es sencillo tener tantos minutos y estar tan bien. Tengo una familia en la que a mis hijos les gusta mucho jugar y creo que eso también ayuda a estar activo. Es lo que me toca disfrutar como padre. Aparte de los entrenamientos de equipo, trabajo un poco fuera de la cancha. Hacer un trabajo extra en el gimnasio compensa los minutos de más”, expuso el zaguero.

La falta de gol

En lo colectivo, las cosas no marchan del todo bien las últimas semanas. El equipo solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos porque le lastra su pobre bagaje ofensivo, tal y como reconoció Cervera tras el duelo frente al Talavera. Según Anthony, “todo equipo pasa por estos momentos en los que no llegan los goles o hay resultados que ni te los esperas”. “A veces, los equipos aparentemente más fáciles terminan siendo los más difíciles. Sabemos que tenemos probabilidades de ascender, pero no hay nada dicho hasta el final. En nosotros está el seguir haciendo las cosas bien y ganar todos los partidos que podamos. Cuando llega el partido, el rival te obliga a unas cosas que no son las que habías planteado. Tarde o temprano se abrirá de nuevo la puerta del gol”.

Resalta el trabajo defensivo

Mientras tanto, “se debe destacar” también el gran trabajo defensivo del representativo. “No es fácil mantener la portería a cero. Con nuestra filosofía, los primeros defensas son los delanteros y el primer atacante es el portero. En nuestra cabeza está siempre mantener el arco a cero para poder tener un resultado favorable: un punto o los tres”. Así, y con “ocho finales por delante”, la idea es siempre ir “paso a paso”. “Yo veo muy poco lo que hacen los demás. Me gusta enfocarme en nosotros y ver qué hacemos bien y qué hacemos mal. Dependemos de nosotros”, advirtió el futbolista convencido.

Confianza en el grupo

Tampoco están ayudando la gran cantidad de lesiones y contratiempos que han perjudicado al Tenerife las últimas semanas. Convocatorias internacionales, recaídas, recuperaciones que se estiran en el tiempo... “La responsabilidad está en todos”, aseguró el futbolista. “Quien esté en el campo debe hacer las cosas de la mejor manera. Gracias a Dios me ha tocado tener muchos minutos y espero que siga así. Tengo mucha confianza en mis compañeros porque trabajamos durante los entrenamientos. Quien salga, lo hará de la mejor manera”.

El debut de Agüero

Las ausencias, eso sí, “se notan, la verdad”. “El equipo depende de todos y, al no estar todos, toca recurrir a otras cosas. Seguro que los compañeros que han regresado de sus selecciones van a estar a punto para el sábado”, desea Landázuri, pareja en la zaga de Paco Agüero en su primera titularidad con el equipo. “Estuvo bien. No fue su perfil [jugó por la izquierda], pero hicimos las cosas de la mejor manera. Compartimos tiempo en los entrenamientos y nos sentimos bien durante el partido”, aseveró el de Esmeraldas.

Agüero, durante el partido entre Tenerife y Talavera del pasado fin de semana. / Agencia LOF

No pierde la esperanza de ir al Mundial

Con el Mundial a la vista, el ecuatoriano no pierde la esperanza de recibir la llamada de su selección nacional. De hecho, reconoció que “tenía mucha ilusión de estar entre los convocados” para el amistoso que jugó el combinado dirigido por Beccacece frente al Marruecos el pasado viernes en el Metropolitano de Madrid. “En mí está el seguir trabajando y haciendo las cosas bien. Si se da esa oportunidad, trataré de aprovecharla al máximo, pero yo sigo enfocado en hacer las cosas bien”, concluyó el futbolista.