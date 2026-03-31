Los extremos no aciertan: Nacho Gil suma más goles con el Tenerife que los otros siete juntos

Aunque numerosos son los factores que explican la mala racha reciente de resultados del CD Tenerife, la escasez de producción ofensiva resulta la más evidente. Hay bloqueo en la mitad de campo contrario e, igual que con la portería propia a cero no se pierde, si no se marca es imposible ganar.

Mientras tanto, el representativo no solo sigue líder, sino que mantiene un buen colchón de puntos sobre el segundo clasificado (el Celta Fortuna a diez unidades) con cada vez menos botín en disputa. Ya solo son 24. La ventaja del equipo blanquiazul, eso sí, se ha sostenido en los últimos dos meses debido a que el filial celeste no ha aprovechado el bache que atraviesa la entidad tinerfeñista, que solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos. De esta manera, el cuadro dirigido por Álvaro Cervera ha sumado 11 de los 24 puntos en juego entre las jornadas 23 y 30, por lo que es noveno en la clasificación del Grupo 1 en ese intervalo de tiempo.

Otro Tenerife desde la jornada 23

Entre las jornadas 1 y 22, el Tenerife promediaba una sobresaliente media de 2,41 puntos por partido y había anotado 44 goles. Esto es, dos tantos cada 90 minutos (o uno cada 45). Su velocidad de suma de puntos se ha desplomado hasta los 1,5 por fin de semana y su acierto ofensivo desaparecido casi por completo: únicamente seis dianas en ocho partidos, un gol cada 120 minutos.

«Es cuestión de fútbol. Hay decisión por ganar, pero no habilidad», lamentó Cervera tras el empate a cero contra el Talavera de la Reina, que lanzó cuatro veces entre palos, por una del representativo. «Es que antes definíamos con mucha más claridad y ahora nos falta. Meter un gol nos cuesta muchísimo. Muchísimo. Tienen que pasar muchas cosas para que podamos rematar. Somos autosuficientes en defensa, pero no en ataque», prosiguió el entrenador para apuntalar su diagnóstico.

Sostuvo también el técnico que «los partidos se manejan con los equipos y se ganan con las individualidades». ¿Dónde están las suyas? De Miguel lastrado por una pubalgia, más no se puede pedir al veterano Gallego –pichichi del Grupo con 14 dianas–, y Gastón, el mejor en El Prado, ha celebrado tres alegrías como blanquiazul desde su debut a finales de enero.

Gastón Valles, durante el partido entre Tenerife y Talavera. / Agencia LOF

Nacho Gil vale por todos los demás juntos

El problema está por fuera, en las bandas. Posiciones clave para el estilo de Cervera, solo Nacho Gil ha conseguido ser determinante esta temporada desde uno de los dos extremos. Actualmente lesionado, el valenciano ha anotado cuatro goles y repartido seis asistencias en sus 2.200 minutos de juego en Liga. Gil, un solo futbolista, suma más goles que los otros siete que han participado en las posiciones exteriores. Esto es, Alassan, Noel, Balde, Montes, Dani, Jeremy y Chapela (entre todos más de 3.780 minutos) solo han anotado tres tantos. Al menos ganan en asistencias, aunque por poco, siete por las seis del 10.

Ordenados de mayor a menor relevancia en función de su protagonismo por minutos, el primero en la lista de responsables es Alassan, aunque sus registros son aceptables. El internacional con Guinea-Bissau, en 1.617 minutos, ha marcado un gol (al Real Madrid Castilla) y dado cuatro asistencias. Alassan sí aporta. Menos que Nacho, pero mucho más que el resto.

Los cero goles de Noel

De hecho, son Alassan y Noel López (siguiente en el minutaje con 923) los únicos de los siete en cuestión que han sido capaces de regalar un pase de gol. A los cuatro del canterano se suman los tres del gallego. De Noel, eso sí, ninguno en 2026 pese a que ha sido en las últimas semanas cuando se ha consolidado en el once. Lo curioso de López, teóricamente delantero centro y al que utiliza por fuera Cervera por su velocidad, es que todavía no ha anotado ni un solo tanto.

Cerca de 500 son los minutos de los que ha dispuesto Balde repartidos en 15 partidos. El ex de la Lazio sí ha visto portería (en la goleada contra el Celta B), pero no ha dado ni una sola asistencia. Lo curioso –y retorcido– es que una jugada suya en Barakaldo acabó en remate a la red de Noel, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.

Noel López. / Agencia LOF

Los que menos juegan

Apenas han tenido tiempo para aportar el resto, pero tampoco se libran de su cuota de culpa. Cris Montes, por ejemplo no ha participado directamente en ninguna jugada de gol en sus 274 minutos sobre el verde (entre ocho partidos). Cierto es que tuvo un papel determinante en el tanto del empate en Balaídos, pero al haber detenido el portero del Celta Fortuna el remate de Jesús de Miguel a pase de Montes –justo antes de que un defensor desviase la pelota hacia su propia portería–, su pase no cuenta como asistencia. Tampoco ha asistido Dani Fernández, cuyo único tanto se remonta a la primera jornada de Liga contra el Guadalajara. El canterano, en ocho partidos, ha disputado 264 minutos.

Recién llegado y todavía en fase de adaptación –y de recuperación de su mejor versión física y de sensaciones–, tampoco ha sido Iván Chapela capaz de marcar las diferencias cerca del área rival. El andaluz, con 114 minutos en las piernas (ha jugado frente a Lugo, Osasuna Promesas y Talavera), se queda en un rosco de tantos y asistencias. Lo mismo que Jeremy Jorge. El grancanario, eso sí, con hasta dos atenuantes: es el único que no alcanza los 100 minutos (90) y contra el Castilla forzó el penalti que aprovechó Gastón para hacer el 4-2 definitivo.