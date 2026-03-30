Solo dos equipos de España mejoran el ritmo de puntuación del CD Tenerife

Pese a los debates abiertos sobre el presunto «bache» del representativo y la imagen ofrecida en algunos de los últimos partidos, hacía muchos años que los aficionados del CD Tenerife no encontraban un episodio tan feliz como lo está siendo esta temporada. Paradójicamente maravillosa, como así verbalizaba recientemente el primer capitán y jugador crucial en los esquemas del representativo, Aitor Sanz, quien no esperaba hallar esta inercia tan ganadora cuando apenas un año atrás se produjo la traumática pérdida del sitio del club en el fútbol profesional.

«Es increíble lo que vivimos entonces; la gente nos paraba por la calle para darnos ánimos. Nos decían: venga, que se puede, pero no se pudo. Y ahora, no sé si un ascenso valdría para compensar todo lo que nos han dado, todo lo que me han dado», aduce el emblemático futbolista. Sea como fuere, y aunque para Sanz todo sea poco para devolver el afecto que recibe de la grada, de momento el Tenerife ya ha logrado lo que parecía más difícil: convertir la victoria en un hábito.

El extraordinario promedio de puntuación del conjunto que dirige Álvaro Cervera solo tiene parangón en los dos grandes transatlánticos del fútbol español: FC Barcelona y Real Madrid. A día de hoy, son los únicos clubes en categoría nacional que presentan rangos de puntuación superiores a los del representativo.

En el caso del equipo de Hansi Flick, registra 2,52 de cada tres puntos disputados; en cuanto a los de Arbeloa, canjean 2,38 por partido.

El promedio del Tenerife se sitúa por encima de los 2,1 y mejora los de Real Unión, el filial del Deportivo de La Coruña, Rayo Majadahonda, UD Sanse o Sant Andreu, todos ellos en competiciones no profesionales. De LaLiga, el cuadro chicharrero supera el rango del Villarreal de Alberto Moleiro y Ayoze Pérez, que se queda con dos de cada tres puntos que disputa; y del Atlético de Madrid bajo la tutela de Diego Pablo Simeone, que esta temporada estás marcando un 1,97. En la comparativa con los equipos de la Hypermotion, la que será su categoría el curso que viene, el Tenerife los supera a todos. El mejor de Segunda está siendo el Racing de Santander, que se queda en 1,90 y confirma lo competida e igualada que es la competición de plata, una de las más parejas del fútbol europeo.

Desafíos por delante

El reto para los de Cervera es mantenerse en una puntuación ganadora durante el venidero ejercicio 26/27. Seguro que habrá cambios y ajustes, pero la intención es mantener esta inercia vencedora que le ha anclado a la primera posición. La cual atará matemáticamente en solo unos días o semanas. El ascenso y la fiesta son solo cuestión de tiempo, aunque en el club no quieren ni un ápice de relajación y buscan asegurar el objetivo a la mayor brevedad posible.

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Lo más inmediato para el representativo será la visita del Cacereño al Heliodoro, donde el equipo insular buscará la victoria tras cuatro intentos baldíos. En esta ocasión, el Tenerife jugará el día después de que lo haya hecho el Celta Fortuna, que tiene un muy difícil compromiso a domicilio ante el Real Madrid Castilla.