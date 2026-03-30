Alassan debuta con Guinea Bissau: tinerfeños con otras banderas

Alassan Manjam Gutiérrez, tinerfeño y, para más señas, integrante de la plantilla profesional del Tenerife, jugó el sábado por primera vez un partido internacional. Lo hizo con una selección absoluta, pero no con la española, sino con la de Guinea Bissau, el país de origen de su padre. El club blanquiazul había sorprendido unos días antes con el anuncio de su convocatoria y, en consecuencia, de su baja con vistas al compromiso de Primera RFEF en El Prado frente al Talavera de la Reina. El extremo participó en toda la segunda parte de un amistoso que terminó con un 5-0 a favor de los anfitriones, Burkina Faso. Este martes repetirá la experiencia ante el mismo rival.

Nico Paz, tras marcar el gol ante Mauritania. / @Argentina

No es el primer caso de un jugador isleño que luce la camiseta de un combinado de otra nacionalidad. Sin ir nada lejos, en esta misma ventana FIFA hay otro ejemplo, el de Nico Paz. El centrocampista del Como 1907, cuarto clasificado de la Serie A, es santacrucero. Y va camino de formar parte de la citación de Argentina con vistas al Mundial de 2026. No es para menos. Su rendimiento creciente en Italia –29 partidos y diez goles este curso– y también con la albiceleste –lleva siete actuaciones con la absoluta y el sábado marcó su primer tanto en un ensayo ante Mauritania en el estadio de Boca Juniors–, lo sitúan entre los candidatos a pasar el corte mundialista como referente de la nueva generación de la última campeona del mundo. Las raíces tinerfeñas de Nico tienen que ver con su padre. Pablo Paz –natural de Bahía Blanca y mundialista con Argentina en Francia 98– decidió fijar su residencia en la Isla después desarrollar una parte de su carrera en el Tenerife, durante la segunda mitad de la década de los 90. Fue el espacio elegido por Pablo para que creciera su familia. Su hijo dio los primeros pasos como futbolista en ese ámbito, en la base del club blanquiazul, y continuó su formación en la Fábrica del Real Madrid. De ahí, a Italia, al Como, donde ya lleva dos cursos. Y la Asociación del Fútbol Argentino no quiso dejar pasar la oportunidad de reclutarlo. Todo un acierto, visto lo visto. Empezó en la Sub 20, siguió en la Sub 23, con Javier Mascherano como entrenador, y en abril de 2024 se estrenó con los mayores en un partido frente a Bolivia de la fase de clasificación para el Mundial.

Mascarell, Thierno, Dani...

En tiempos recientes vivió una experiencia parecida otro tinerfeño, ni más ni menos que para conocer por dentro una Copa de África. El futbolista en cuestión, Omar Mascarell, y la selección, la de Guinea Ecuatorial, que había tentado al centrocampista teguestero del Mallorca más de una vez hasta que fue capaz convencerlo para que echara una mano en el campo. Debutó en junio de 2024 en una visita a Túnez correspondiente a la liguilla con rumbo al Mundial.

Thierno, con Guinea. / FGF

Pero la gran cita para Guinea Ecuatorial y también para Omar fue la Copa Africana de Naciones que tuvo lugar en Marruecos entre diciembre de 2025 y enero de 2026. La selección ecuatoguineana, encuadrada en el mismo grupo que Argelia, Burkina Faso y Sudán, quedó colista con tres derrotas en el mismo número de encuentros.

La doble nacionalidad, la española y la guineana, le sirvió a otro tinerfeño para añadir a su árbol deportivo una rama internacional a partir de marzo de 2022. A esas alturas de su carrera, Thierno Issiaga Barry Arévalo intentaba ganarse un sitio en la primera plantilla de un Tenerife entrenado por Luis Miguel Ramis y que iba lanzado hacia su participación en la promoción de ascenso a Primera –derrota en la final ante el Girona–. Thierno recibió la llamada del seleccionador de Guinea y no se lo pensó dos veces. Ya suma nueve encuentros con la selección entre amistosos y clasificatorios para la Copa de África. El último, un test sin puntos en juego frente a Bermudas el 25 de marzo de 2024. A sus 26 años, pertenece al Akritas Chlorakas, un equipo de la máxima categoría del fútbol chipriota.

La fértil conexión venezolana establece otros puentes, unos vínculos que han permitido a jugadores tinerfeños vestir el uniforme de la Vinotinto. Las referencias más cercanas son las de Jeffren Suárez, Dani Hernández y Jonay Hernández –los tres nacieron en Venezuela pero se trasladaron a la Isla siendo niños–. Jeffren llegó a jugar con las categorías inferiores de la selección española –hasta la Sub 21, con la que conquistó una Eurocopa– pero en 2015 dio el paso de abrirse a la absoluta de Venezuela. El exportero del Tenerife tuvo el privilegio de intervenir en una Copa América, la de 2011. Igual que su hermano Meji. La suya, la de 2004 –28 actuaciones con la selección a en todas las competiciones–.

Mucho antes, un lagunero, Pepe Ravelo –hizo carrera en el Córdoba, Tenerife y, sobre todo, Xerez–, había jugado con Venezuela las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Inglaterra 66.

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Gabri Palmero y Malasia

Se podría incluir el caso del palmero Gabriel Felipe Arrocha –jugó un partido con el primer equipo del Tenerife en la Liga 24/25–. Pero su recorrido como internacional tiene el matiz de que fue captado por la Federación de Malasia sin ningún tipo de vínculo familiar ni antecedente con ese país asiático. Gabri no fue el único fichado de manera irregular por la selección. La FIFA descubrió lo sucedido y sancionó a los implicados. A Palmero le cayeron doce meses de inhabilitación en septiembre de 2025. Hace poco, en marzo de este año, el Tribunal Arbitral del Deporte anunció una reducción de los castigos para que, al menos, los futbolistas pudieran entrenar con sus clubes. Otra cosa será que vuelvan a competir a corto plazo. El lateral zurdo seguirá su carrera en el Kuching City de Malasia.