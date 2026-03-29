Los números del ascenso del CD Tenerife a falta de ocho jornadas para el final

Ocho jornadas para que se complete el calendario y diez puntos de ventaja, más el golaverage. Nada mal. Así se resume la situación en la que se encuentra el Tenerife en su propósito de volver a Segunda División como campeón del Grupo 1 de Primera RFEF. Su más cercano perseguidor –y también su única competencia–, el Celta Fortuna, derrotó este domingo al Bilbao Athletic (2-1)en Balaídos y aprovechó el empate de los blanquiazules en El Prado, ante el Talavera de la Reina (0-0), para recortar en dos unidades su desventaja. La separación es la misma que se produjo el 13 de marzo después de la visita del Tenerife a Vigo (1-1), pero ahora con menos partidos para llegar al final.

Se trata de un escenario ideal para que el representativo pueda cruzar la meta sin agobios. Y pudo ser todavía mejor, dado que el Celta Fortuna fue por detrás en el marcador hasta el minuto 93 de su encuentro con el Bilbao Athletic. En ese momento, Hugo González anotó el gol del empate. Y en pleno arreón final, el Celta B culminó la remontada en el 97’ con un acierto de Bernard Somuah al finalizar un contragolpe en un aparente fuera de juego no señalado por el árbitro. Lo de apurar tanto no ha sido nada nuevo para el Fortuna. De hecho, esta temporada ha marcado 13 dianas del minuto 89 en adelante, y algunos muy útiles. Ya ha sumado 14 puntos gracias a esos tantos tardíos –también perdió los dos ante el Tenerife en el 94’ por un autogol en Balaídos–.

Once puntos de 24

La buena noticia para los blanquiazules es que no se han visto amenazados después de un tramo menos productivo –comparado con el anterior, de un pleno de siete victorias seguidas–, consistente en la suma de 11 puntos de los últimos 24. Porque el Celta Fortuna tampoco progresó lo suficiente. Los de Álvaro Cervera ralentizaron el ritmo con la serie iniciada en Lezama y finalizada en El Prado, dos empates sin goles a domicilio ante el Bilbao Athletic y el Talavera. En medio, la derrota con el Racing de Ferrol, los triunfos sobre el Arenteiro y el Osasuna B, y las igualadas con el Avilés, Lugo y Celta B, aparte de las dos citadas. En esa misma etapa, el Fortuna lo hizo un poco mejor, pero solo un poco: añadió 13 puntos a su clasificación gracias a tres victorias y cuatro empates.

A lo máximo que puede obligar el filial del club vigués al Tenerife es a que tenga que tocar la cota de los 78 puntos. Es lo que pasará si el Celta B gana todos los partidos que le quedan, los ocho. Algo muy poco probable –su mejor racha fue de cuatro triunfos entre las jornadas segunda y sexta–. En el supuesto más extremo, el de un tramo final sin fallos de los celestes, al Tenerife le bastará con sumar 14 puntos de los 24 que quedan en juego. Le valdría cualquier combinación, cuatro victorias y dos empates, por ejemplo. Con eso ya será inalcanzable, haga lo que haga el Celta B.Pero seguramente no necesitará llegar a tanto. El listón irá bajando en función de los resultados de un Fortuna que el próximo viernes tendrá que visitar a un aspirante a acceder a las eliminatorias de ascenso, el Real Madrid Castilla –luego volverá a jugar fuera, en Getxo–. Al día siguiente, el Tenerife recibirá en el Rodríguez López al penúltimo de la tabla, un Cacereño que, eso sí, ha sumado más puntos a domicilio (16) que en el Príncipe Felipe (14).

Noticias relacionadas

¿Cuándo y dónde?

En definitiva, sigue siendo imposible dar en el clavo con el anticipo de la fecha del desenlace del campeonato. No será en Semana Santa y seguramente tampoco tras la visita de los blanquiazules al Mérida –a no ser que el Tenerife gane sus dos encuentros y el Celta no sume nada en esas mismas jornadas–. En teoría, el panorama se aclarará todavía más en las dos citas restantes del mes de abril, la que traerá al Arenas a la Isla el 18 de abril y la siguiente en El Toralín. La clave será recuperar ahí los 12 puntos de ventaja. En cualquier caso, mayo seguirá dando oportunidades para completar la obra. n