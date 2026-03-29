Noel López, en su mejor momento

De revulsivo favorito a fijo en los onces. Noel López, casi siempre con minutos desde el comienzo de la temporada 25/26, se ha valido de sus méritos acumulados durante todo el curso para, en las últimas semanas, consolidarse en las alineaciones de Álvaro Cervera. El gallego, titular en cinco de los seis últimos partidos, suma cuatro apariciones de salida consecutivas, su mejor marca desde su debut en el fútbol profesional de la mano del Deportivo de La Coruña.

Frente al Talavera de la Reina, Noel sumó su quinta titularidad de la temporada –todas ellas en apenas un mes y diez días– y su primer pleno de 90 minutos casi tres años después. La última vez que había completado un enfrentamiento fue el 28 de junio de 2022 en un Deportivo-Unionistas. 34 meses después. Lo curioso de el atacante gallego es que participó en 22 de los primeros 24 partidos del combinado blanquiazul. Siempre saliendo desde el banquillo, el ex del Real Madrid Castilla solo dejó de jugar en las jornadas 12 y 15, coincidiendo con los partidos contra el Celta Fortuna, en el Heliodoro Rodríguez López, y el Lugo, en el Anxo Carro.

Noel, eso sí, no fue nunca incluido por Álvaro Cervera en un once hasta que, ya en la fecha 25 del campeonato (el triunfo por 0-1 contra el Arenteiro), el técnico se decantó por el veloz atacante en detrimento de Alassan, habitual por la derecha y que esperó aquel día su oportunidad desde el banquillo hasta que saltó al campo en el minuto 57 para sustituir, precisamente, al compañero que le había robado la titularidad aquella tarde.

El siguiente fin de semana, López volvió de nuevo al banquillo, territorio conocido para él. Su suplencia contra el Avilés, no obstante, tuvo letra pequeña, puesto que saltó al verde a la vuelta de vestuarios. Su rol entonces era ya distinto. Hasta ese entonces, Noel nunca había entrado al campo antes del minuto 65. Aquella jornada jugó los segundos 45 minutos más el descuento, su récord de participación saliendo desde la banca.

Desde entonces, y ahora sí, es un fijo en las alineaciones del míster: titular frente a Lugo, Celta Fortuna, Osasuna B y Talavera. Participando, además, por los dos costados según las circunstancias, el rival, y el futbolista que ocupase el otro extremo de la vanguardia tinerfeñista.

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Noel, de esta manera, vive su mejor momento desde que debutara en el fútbol senior en la campaña 21/22 en las filas del Deportivo de La Coruña. Aquel cursó sumó diez titularidades y participó en un total de 28 encuentros. En el Castilla, en las 22/23 y 23/24, se quedó en 20 partidos totales (solo en ocho ocasiones salió de inicio) y en Osasuna Promesas, la pasada temporada, solo sumó dos titularidades en 16 partidos totales con la camiseta rojilla. Nunca Noel encadenó más de dos jornadas consecutivas posando en la foto inicial y solo en la 21/22 superó los 900 minutos (917). Apenas un puñado más acumuló en los tres cursos siguientes (algo más de 1.000). Con ocho partidos aún por delante y su creciente protagonismo, también en el bruto de minutos apunta a ser esta su mejor temporada: ya son 28 compromisos, cinco de ellos de salida, y más de 820 minutos de juego.