Álvaro Cervera apunta a los futbolistas del Tenerife: "Hay decisión por ganar, pero no habilidad; no sé si hay mucho talento en esta categoría"

«Hay decisión por ganar, pero no habilidad», lamentó Álvaro Cervera en sala de prensa tras el empate a cero entre Tenerife y Talavera. Dio muchas vueltas el técnico del representativo y la impresión de morderse la lengua en numerosas ocasiones para acabar casi siempre con la misma conclusión en sus reflexiones, que meter un gol le cuesta «muchísimo» a su equipo. «Estamos en Primera RFEF, no sé si hay mucho talento en esta categoría», reflexionó.

«Estamos llegando al final y es muy difícil ganar. Tenemos ventaja y todo lo que sea sumar es bueno. Hemos controlado bastante bien al rival y no les hemos dejado acercarse al área, pero nosotros arriba, pues... no somos contundentes. Eso es lo que ha pasado», sostuvo el preparador en su primera respuesta. «No hicimos lo suficiente por ganarlo y estuvimos a punto de perderlo. Esa es la realidad».

El diagnóstico

¿Qué le pasa entonces a un Tenerife que arrasaba hace semanas y parece ahora un equipo tan inocente? «Decisión no nos falta. Decisión la tenemos toda. Estamos bien plantados, manejamos el balón y lo llevamos a zonas donde no es cuestión del equipo. Son otra serie de cosas: individualidades... no sé, no sé», se detuvo para, quizá, no dejar en mal lugar a sus hombres de ataque. «Hay decisión por ganar, pero no habilidad. Yo hubiese firmado hacer este partido, pero al rondar el área rival nos cuesta mucho más».

El físico, de hecho, «no tiene nada que ver». El equipo mantiene la «frescura» y sus datos físicos son los mismos que al principio. «Es que antes definíamos con mucha más claridad y ahora nos falta. Meter un gol nos cuesta muchísimo. Muchísimo. Tienen que pasar muchas cosas para que podamos rematar. Somos autosuficientes en defensa, pero no en ataque», insistió el entrenador tinerfeñista.

La ventaja, clave

Bendita ventaja, claro, la que guarda el representativo con respecto al Celta Fortuna y que permite atravesar el momento de dificultad sin angustia. «Nosotros llevamos mayor renta ahora que en toda la temporada. Yo creo que a todo el mundo se le hace pesada la recta final. Lo que nos pasa a nosotros es que estamos llegando justos, sin jugadores que han sido importantes durante todo el año. Y ahora los partidos se aprietan mucho más. Ahí necesitas al equipo para manejar el partido y las individualidades para decidirlo. Eso es lo que nos está pasando», explicó el míster. De nuevo, los futbolistas.

¿Se puede entrenar el talento? ¿El acierto de los jugadores? «Estamos en Primera RFEF. No sé si hay mucho talento en esta categoría», contestó Cervera. «En Primera RFEF, en esos momentos en los que un despeje no es una buena jugada porque hay que buscar algo más para marcar gol, ahí a todos nos falta un poco».

Iván Chapela, durante el partido entre Tenerife y Talavera. / Agencia LOF

Titularidades de Agüero y Chapela

Finalmente, el preparador se detuvo a analizar los estrenos en la titularidad de Paco Agüero e Iván Chapela, la dos sorpresas en el once. «Paco viene entrenando bien, yo creía que era un día en el que iban a tirar muchos balones por arriba y él en eso es muy bueno. Ha estado muy bien mientras ha aguantado», dijo para referirse al argentino. «Lo de Chapela es porque todos tenemos ganas de ponerlo en forma y quizá solo entrenando no pueda ser», concluyó.