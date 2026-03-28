El Talavera - CD Tenerife, visto por los locales: "La hormiga contra el elefante"

Héctor Alejandro Sandroni fue un centrocampista argentino que permaneció en activo en la década de los noventa del siglo pasado y jugó en diversos equipos de Segunda B como el desaparecido Yeclano, el Hellín, la Sangonera, el Pinoso o el Jumilla. En 2004 acabó su carrera justamente en el con un doble ascenso en el primero de estos de clubes, ahí donde a continuación comenzó su trayectoria en los banquillos.

El hoy técnico del Talavera ya lleva casi dos decenios en la profesión, casi siempre en clubes de las mismas latitudes –al sur de la Península– y con responsabilidades tan relevantes como haber dirigido los designios del Intercity, el Linares o ahora el equipo de El Prado, al que busca salvar a toda costa a través de un estilo muy reconocible, como así se vio en la primera vuelta en el Heliodoro.

Sandroni, uno de los técnicos más emblemáticos de la categoría, se despachó ayer con una frase de las que acostumbra en sus comparecencias de prensa. «Jugará un elefante contra un hormiga», adujo, haciendo bueno el título de la fábula para etiquetar el duelo desigual entre Talavera y Tenerife. Como si quisiera quitarle presión al representativo, ya lo catalogó como «virtual campeón y ya equipo de LaLiga», aunque bien Sandroni que su homólogo en el banquillo visitante no piensa igual e irá esta noche a por los puntos.

«Es un partido que vamos a disfrutarlo y a competirlo», apuntó el argentino, quien subraya que la propia dinámica del Tenerife, sus dígitos como visitante (nueve victorias) y su larga distancia respecto al segundo clasificado (12 puntos y el average particular) hablan por sí solos de la absoluta superioridad blanquiazul en este grupo y esta categoría. «Eso confirma la dificultad de jugar contra esos equipos, pero a la vez son situaciones históricas, ya que estar en esta categoría te da eso», apunta el jefe de los talaveranos, que vienen de Segunda RFEF y se toman el duelo como una gran oportunidad de ver «a un grande» en El Prado.

Cuenta Sandroni que la permanencia para los suyos traería consigo una recompensa mayúscula, por cuanto una localidad con apenas 83.000 habitantes podría ver pasar por su estadio «a un Zaragoza, un Valladolid, un Huesca o un Mirandés» durante el curso que viene. «El otro día veía que la próxima temporada pueden bajar estos equipos, lo que son motivos para seguir en esta categoría», anota el técnico argentino, quien busca cualquier fuente de motivación para tener activos a los suyos. En cuanto al partido, prevé dificultades, pero asegura que van a competir al máximo, como ya ocurrió en la Isla.

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En busca de los puntos

«Vamos a tratar de buscar nuestra oportunidad porque, evidentemente, es la hormiga contra el elefante. El Tenerife es un rival que lleva 31 puntos fuera de casa, los mismos que nosotros en toda la liga. De hecho, han perdido solo una vez fuera [en Barakaldo] y les han metido tan solo siete goles en 14 partidos», enumeró antes de hablar del «desafío más importante» para el Talavera en toda la temporada. Incluso más relevante que haber apeado al Real Madrid, al que pusieron contra las cuerdas por momentos en el partido que les dio mayor repercusión a escala nacional. «Como aquel día, este sábado jugamos en El Prado», enfatiza Sandroni, que se las sabe todas para buscar un triunfo que les daría prestigio. Y les acercaría al milagro. Por si acaso, envía un aviso a navegantes. «Ellos vienen con ventaja y pueden jugar más tranquilos, ya que no tienen la misma exigencia que sí encuentran en su campo», anota Sandroni, quien busca un partido «que roce la perfección a todos los niveles». n