Punto y seguido del CD Tenerife hacia el ascenso

En un tramo de menor ligereza en la marcha hacia su regreso a Segunda División, el Tenerife dio un paso corto en El Prado tras un 0-0 que podría calificarse como justo si se tienen en cuenta las ocasiones claras para marcar que fabricaron los dos equipos, el Talavera de la Reina y un líder que ya llega a los 64 puntos y que estará pendiente de lo que haga el Celta Fortuna este domingo ante el Bilbao Athletic. De momento, la separación es de 13 puntos más el golaverage. Y por delante, apenas ocho jornadas.

A falta de un triunfo, la igualada vale, pero también confirma que los dos últimos meses del calendario han sido menos productivos: 11 puntos de 24, seis goles a favor con tres penaltis y dos en propia puerta... Pero nada de eso pone en riesgo la más que probable conquista del objetivo. Terminará llegando.

De entrada, sin tiempo que perder, unos y otros aplicaron un ritmo alto al juego. El Tenerife, activado y con iniciativa, dispuesto a compensar la extraña actuación de la jornada anterior frente al Osasuna Promesas (1-0 al fin y al cabo), intentó darle un sentido ofensivo a sus posesiones. Como queriendo marcar territorio y encarrilar lo antes posible el resultado para competir como más le gusta, con ventaja. No iba a ser tan fácil, pero había que intentarlo, o demostrar que esa iba a ser su decidida propuesta. Nada de esperar a que el triunfo terminara cayendo por su propio peso. El Talavera, mientras tanto, evolucionaba armado atrás. Se protegía y se empleaba a fondo en la presión, más para contener que para generar, pero sin renunciar a frotar la lámpara con cualquier combinación en el campo rival, como cuando Marcos cazó por alto un centro lateral (8’), ganándole el salto a Landázuri, para picar y dirigir la pelota cerca del palo derecho de Dani. Por poco. Con dos toques, los locales habían puesto sobre el césped la ocasión más clara. Fútbol directo, sin rodeos. Un aviso de que no iban a necesitar gran cosa para inquietar al portero blanquiazul.

Dos caídas sin FVS

Mientras tanto, el Tenerife insistía. Pero sin la profundidad necesaria. Como mucho, en el primer cuarto de hora ese funcionamiento a medio cocinar le dio para llamar la atención con un par de caídas dentro del área, una de Enric gallego, abrazado por Molina –el central tuvo que pedir el cambio al rato por una lesión–, y otra de César en carrera incorporado al ataque. En ninguna se pidió la revisión desde el banquillo comandado por Cervera. Nada de FVS. El juego continuó con la pantalla apagada.

Así, con esa dinámica, sin caer en la desesperación por las dificultades para hallar algún resquicio en el armazón del Talavera, se desató al fin la primera llegada de verdad del Tenerife. Venía intentándolo Noel López, el más incisivo de los dos extremos hasta ese momento –debutó como titular Iván Chapela–. El pontevedrés abrió una vía por el carril izquierdo, puso el balón en el área y entre Chapela y Gastón le entregaron a César una opción clara de remate. Sin oposición, el lateral armó un golpeo cruzado a media altura que voló hacia la línea de fondo sin coger el camino deseado (36’). Fue el anticipo de otra llamada al gol por parte del líder. De nuevo, con un pase desde un costado como origen. Esta vez, procedente del otro lado, el derecho, con Iván Chapela como asistente. Su centro fue a parar a Gastón a la altura de la frontal del área pequeña. El uruguayo respondió con una volea y Javier Belman, con un paradón (39’).

También lo fue el que se apuntó Dani poco ante del intermedio. Reflejos del asturiano para lanzarse a su derecha y desviar un trallazo de Doncel desde el borde del área para finalizar una segunda jugada propiciada a partir del fútbol simplificado, el recurso más utilizado de un Talavera nada conformista.

Y así se acabó un primer tiempo entretenido, a la altura de lo esperado, con un Tenerife dominante al que le costó acercarse a verdaderas opciones para marcar y un Talavera aplicado en la destrucción y con sus argumentos para poner a prueba a una defensa en la que había sido novedad el central argentino Facundo 'Paco' Agüero.

Triple sacudida

Esos argumentos salieron a flote en el arranque de la segunda parte, con un conjunto cerámico lanzado a por el 1-0, sin complejos. Percutiendo por el lado de César y Agüero, los locales asomaron con un disparo cruzado de Ferni que tuvo continuidad con un córner y con un posterior intento del mismo jugador con un ensayo que salió demasiado alto. Una triple sacudida para hacer pensar a un Tenerife que siguió con lo suyo, como si nada. O mejor dicho, con dos cambios, porque Cervera no esperó mucho para retocar la alineación: Balde y Jeremy por Chapela y Enric (59’).

El primero se hizo notar enseguida. Por un lado, provocando un córner, por el otro... En una galopada por la banda izquierda, Acosta le quitó el balón dentro del área y el extremo aterrizó. Cervera probó suerte con el FVS. Pero el árbitro mantuvo su decisión de no castigar al Talavera con pena máxima.

La gráfica del partido dibujó luego una recta descendente, de una constante pugna en una zona de baja influencia sin trabajo para los porteros. Y el cronómetro corría con un 0-0 cómodo en el marcador, y puede que válido para los dos equipos, que tampoco iban a resolver sus objetivos –permanencia y ascenso– con el empate.

Pero, precisamente, el peso de las aspiraciones y las dinámicas también tuvieron su influencia. Porque fue el Tenerife el que pudo terminar mejor, echando el resto para ganar el pulso. Balde tuvo el 0-1 en el 77’ con un remate desencadenado tras un pase atrás de Noel, que había recibido de Fabri. El balón salió a la grada por encima del larguero para alivio de Belman.

Para el Talavera empezaba a ser un triunfo no perder ante el líder. Rascaba cada segundo con menos intenciones de arriesgar que antes, daba señales de agotamiento... Pero el Tenerife no lo daba por bueno. Y le quedaban energías para apurar lo poco que le quedaba, con el triunfo del encuentro de la primera vuelta en el recuerdo, aquel con un gol de César en el minuto 92.

Noticias relacionadas

Pero en estas situaciones también entra en la cabeza aquella ley no escrita del fútbol de no perder cuando no se puede ganar. O sea, tener ambición pero no fiarlo todo a un golpe de fortuna en ataque. Con la mirada en el retrovisor, por si acaso –David sacó de la línea un remate de Nordin en el minuto 96‘–, el Tenerife apretó y encerró a su rival. Pero le faltó finalizar, tener la pegada de otras tardes. Y no hubo manera. Al final, un punto y seguido para llegar a la meta. n