Primera RFEF / 30ª jornada
El CD Tenerife, contra un rival ‘canchero’ para llevar la ventaja a más de quince puntos
El Tenerife busca mejorar las sensaciones de su último partido ante un estadio lleno y un oponente en estado de emergencia
El partido de la primera vuelta en el Heliodoro llevó al graderío a un estado de máximo nerviosismo, exasperó a Cervera y exigió al máximo al ya entonces líder, salvado sobre la bocina por un providencial tanto de César, que emergió como mesías cuando ya nadie lo esperaba. El rival que estaba enfrente ese día será el mismo que se encuentre esta noche el representativo en una de las salidas más difíciles que le esperan, con un campo lleno –como ya lo estuvo frente al Madrid en la Copa del Rey– y un oponente canchero, un adjetivo que proviene de Argentina al igual que su entrenador, el experimentado y avezado Alejandro Sandroni, que ha construido en El Prado a un equipo de autor.
Ni las muy numerosas bajas que presentaba en el encuentro del Heliodoro –entre ellas las de su pichichi Di Renzo– alejaron entonces al Talavera de una versión muy aseada y competitiva. Hoy, quien pretende esquivar el efecto de las ausencias (hasta siete) es el Tenerife, privado de tres hombres por las convocatorias internacionales, lo cual dice mucho del nivel de su plantilla. Antal se fue con la Sub 21 de Hungría, Dani Fernández ya marca goles con los colores de La Rojita y Alassan protagonizaba la noticia exótica de la semana con su primera citación por Guinea Bissau.
Con todo, las bajas que más incomodan a Cervera son las de su prolongación en el campo, un Aitor Sanz que afronta «con cautela» su regreso a la competición; y Nacho Gil, el hombre más desequilibrante de la plantilla, que presumiblemente ya vuelva cuando el ascenso sea una realidad. Para abrocharlo matemáticamente apenas faltan unas semanas. En el club dan por hecho que será en abril, a la espera de confirmar si será en casa, a domicilio o incluso sin jugar. De momento ajeno a las cábalas, Cervera tiene por obsesión que el representativo recupere sus coordenadas de antaño y se aleje de la versión gris que ofreció ante Osasuna Promesas. Ni siquiera la victoria serenó al míster, quien anunció que tomaría medidas para evitar que la imagen del domingo se repitiera más veces.
Un triunfo más permitiría al Tenerife igualar las 10 conquistas a domicilio que firmó Benítez, en año de ascenso; y quedarse a solo una más de las que rubricó Ramis, también en un curso exitoso y que casi acaba con el club en Primera. Nadie discute que el objetivo de la temporada está a la vuelta de la esquina, pero el listón es tan alto en el Tenerife que por el camino se han añadido propósitos adicionales: agradar con el juego, recuperar la victoria como hábito –la última fue en el feudo del Arenteiro en plenos Carnavales– y alejar al inconmensurable Dani de peligros innecesarios como el penalti del último partido.
Nombres como Alassan, Balde, Cris Montes o incluso Maikel Mesa, con protagonismo casi residual hasta la fecha, están llamados a una oportunidad para lucirse. También Noel, que ha abandonado el rol de suplente y apunta hoy a titular otra vez. n
Suscríbete para seguir leyendo
- El tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y Los Rodeos encara su inicio antes de verano
- La Aemet anuncia un viernes con nubes en el norte, posibles lloviznas y viento moderado con rachas fuertes en Tenerife
- ¿Quiénes fueron rescatados en el barranco de Santos de Santa Cruz de Tenerife por la borrasca Therese?
- Santa Cruz de Tenerife apuesta por un ecobulevar en la costa y por la ampliación del tranvía para diseñar su futuro
- El Talavera - CD Tenerife se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y cómo seguir el partido por TV y en streaming
- El tercer carril de la TF-5 incluirá tanques de tormentas, una solución pionera en Canarias para gestionar el agua de la lluvia
- La Línea 1 del tranvía de Tenerife funcionará sin interrupción durante la Semana Santa
- Patty Mills: 'Fichar por el Canarias me pareció lo correcto; estoy totalmente comprometido