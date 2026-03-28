El CD Tenerife, contra un rival ‘canchero’ para llevar la ventaja a más de quince puntos

El partido de la primera vuelta en el Heliodoro llevó al graderío a un estado de máximo nerviosismo, exasperó a Cervera y exigió al máximo al ya entonces líder, salvado sobre la bocina por un providencial tanto de César, que emergió como mesías cuando ya nadie lo esperaba. El rival que estaba enfrente ese día será el mismo que se encuentre esta noche el representativo en una de las salidas más difíciles que le esperan, con un campo lleno –como ya lo estuvo frente al Madrid en la Copa del Rey– y un oponente canchero, un adjetivo que proviene de Argentina al igual que su entrenador, el experimentado y avezado Alejandro Sandroni, que ha construido en El Prado a un equipo de autor.

Ni las muy numerosas bajas que presentaba en el encuentro del Heliodoro –entre ellas las de su pichichi Di Renzo– alejaron entonces al Talavera de una versión muy aseada y competitiva. Hoy, quien pretende esquivar el efecto de las ausencias (hasta siete) es el Tenerife, privado de tres hombres por las convocatorias internacionales, lo cual dice mucho del nivel de su plantilla. Antal se fue con la Sub 21 de Hungría, Dani Fernández ya marca goles con los colores de La Rojita y Alassan protagonizaba la noticia exótica de la semana con su primera citación por Guinea Bissau.

Partido de Primera RFEF CD Tenerife-CF Talavera de la Reina / Andrés Gutiérrez

Con todo, las bajas que más incomodan a Cervera son las de su prolongación en el campo, un Aitor Sanz que afronta «con cautela» su regreso a la competición; y Nacho Gil, el hombre más desequilibrante de la plantilla, que presumiblemente ya vuelva cuando el ascenso sea una realidad. Para abrocharlo matemáticamente apenas faltan unas semanas. En el club dan por hecho que será en abril, a la espera de confirmar si será en casa, a domicilio o incluso sin jugar. De momento ajeno a las cábalas, Cervera tiene por obsesión que el representativo recupere sus coordenadas de antaño y se aleje de la versión gris que ofreció ante Osasuna Promesas. Ni siquiera la victoria serenó al míster, quien anunció que tomaría medidas para evitar que la imagen del domingo se repitiera más veces.

Un triunfo más permitiría al Tenerife igualar las 10 conquistas a domicilio que firmó Benítez, en año de ascenso; y quedarse a solo una más de las que rubricó Ramis, también en un curso exitoso y que casi acaba con el club en Primera. Nadie discute que el objetivo de la temporada está a la vuelta de la esquina, pero el listón es tan alto en el Tenerife que por el camino se han añadido propósitos adicionales: agradar con el juego, recuperar la victoria como hábito –la última fue en el feudo del Arenteiro en plenos Carnavales– y alejar al inconmensurable Dani de peligros innecesarios como el penalti del último partido.

Noticias relacionadas

Nombres como Alassan, Balde, Cris Montes o incluso Maikel Mesa, con protagonismo casi residual hasta la fecha, están llamados a una oportunidad para lucirse. También Noel, que ha abandonado el rol de suplente y apunta hoy a titular otra vez. n