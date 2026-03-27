Cervera y su mensaje sobre la ansiedad en el CD Tenerife antes de visitar Talavera

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, validó este viernes el mensaje que había ofrecido días atrás el presidente del club, cuando apuntó que el equipo sufría el síndrome del tenista. Según Felipe Miñambres, al representativo le está ocurriendo que quiere cerrar el set antes de tiempo, de ahí que incurra en equivocaciones por culpa de su propia ansiedad. Lo mismo subrayó con otras palabras el míster antes del viaje a Talavera de la Reina para jugar en El Prado (20:00 horas). A ojos de Cervera, el equipo está queriendo «ir demasiado deprisa».

«La temporada se está haciendo larga. Sobre todo a los jugadores que disputan muchos partidos, se les nota el desgaste. Ahora, la cabeza manda mucho más que el cuerpo y, a veces, eso te lleva a sitios equivocados», sugirió el jefe del banquillo insular, quien detectó ciertas señales de ansiedad en el partido del pasado fin de semana contra Osasuna Promesas (1-0).

«Hicimos muchas cosas mal. Durante la segunda parte, es ilógico todo lo que hicimos sobre el terreno de juego», adujo Cervera, quien instó a sus futbolistas a estar «más tranquilos» para afrontar el encuentro de este sábado y los siguientes. Lo enfilarán sin Aitor Sanz, a quien ya espera para la jornada que viene. «Si este partido fuese el último, seguramente podría jugar. Ya ha entrenado con nosotros y se le ha visto bien, pero pensamos que es mejor esperar una semana más. Los médicos dicen que, si fuera una final, podríamos contar con él; pero de momento, vamos a aguantar», precisó respecto al centrocampista. En cambio, sí dio por disponible a David, que tuvo que retirarse con molestias el pasado domingo.

Del Talavera, Cervera reseñó que «es un equipo que tiene sus cosas buenas», destacó su potencial a balón parado y sus futbolistas «de envergadura». En todo caso, señaló como un factor relevante la situación clasificatoria del rival, que les obligará «a ir de frente» desde los primeros compases de la contienda.

El rival

«Son equipos que no sé si nos vienen bien o mal, pero que nos van a obligar y exigir mucho físicamente. Nosotros afrontamos cada partido para ganar; ya no son solo tres puntos, es mucho más», verbalizó Cervera, ya con el objetivo del ascenso a la vuelta de la esquina. En cuanto al planteamiento del rival, explicó que «han jugado con cinco atrás en algún partido, pero hoy lo normal es que jueguen cerca de la portería contraria». A modo de aviso, recordó que «no es el tipo de equipos que le han venido bien al Tenerife»durante la presente competición. No en vano, el encuentro de la primera vuelta se dilucidó con un gol de César en el tiempo de prolongación.

La entrevista a Dani Martín

No pasaron desapercibidas para el entrenador blanquiazul las declarciones que concedió su portero Dani Martín a este periódico, donde verbalizó la difícil situación que percibió durante su etapa en el Eldense, cuando perdió una hija y entró en una situación anímicamente muy difícil de gestionar.

«Para mí, la salud mental lo es todo», replicó Cervera a las palabras de su cancerbero. «Amí, durante mi carrera, me ha ido mejor con personas que estuviesen a gusto; que con futbolistas que fueran muy buenos. Que un equipo esté repleto de jugadores que viven bien, que son son felices y tienen un entorno bueno, ayuda mucho para que les saques un mayor rendimiento», indicó en alusión al giro que ha dado la situación de su arquero titular.

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También habló Cervera del hueco que deja en los costados la lesión de Nacho Gil y las ausencias de Dani Fernández o Alassan, ambos convocados por sus respectivas selecciones. «Un entrenador lo que quiere son posibilidades para poder elegir. No diez jugadores para escoger dos, pero sí tener variantes; en este caso, tendré que elegir a los que crea que pueden hacerlo mejor», dijo, sin dar pistas. Para acabar, negó que la cabeza del equipo esté en la fiesta o el ascenso. «Conozco bien al equipo y sé que no es así;solo pensamos en el partido que viene», cerró. n