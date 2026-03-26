El Tenerife ya lleva media liga con la misma defensa

David Rodríguez, César Álvarez, José León y Anthony Landázuri. Los aficionados del Tenerife ya se han aprendido de carrerilla los cuatro nombres de la defensa titular del representativo, que se repite sin excepción desde el 1 de noviembre del año pasado. Todos los partidos ligueros del equipo blanquiazul han estado tutelados por la misma zaga, donde el rendimiento excepcional del cuarteto –dos canteranos, un fichaje peninsular y otro extranjero– han conferido una altísima fiabilidad al plantel, que figura como el menos goleado de su grupo y de toda la categoría. También una relevante cuota del mérito corresponde al portero titular, Dani Martín, que se ha convertido en un especialista en coleccionar porterías a cero.

Esta línea de cuatro se ha hecho casi imprescindible para entender el éxito del Tenerife, hasta el punto de que ya son 20 los partidos consecutivos en los que ha sido alineada por Álvaro Cervera. Un dato insólito en el contexto de la competición y también de todo el fútbol nacional, donde son recurrentes los cambios en defensa por las frecuentes sanciones, las indeseadas lesiones o, en algunos casos, también por decisión técnica.

Lo que más llama la atención de la defensa blanquiazul es que la que finalmente se ha asentado en la titularidad no es la que dibujó Cervera para su once cuando acabó el periodo de pruebas estivales. Tras la pretemporada parecía claro el rol de titularísimo que iba a adoptar Marc Mateu, fichado proveniente del CD Eldense y que se perfilaba además como un jugador casi omnipresente en las acciones de estrategia. Algo semejante ocurría con Álvaro González, probablemente el movimiento más mediático y de mayor impacto de los 14 que rubricó en verano la dirección deportiva.

Por unos motivos u otros, estos jugadores se fueron cayendo y el de Potes incluso abandonó el proyecto para anticipar su jubilación. Contra todo pronóstico, el joven César Álvarez –hasta se ha estrenado como goleador en partido oficial con el Tenerife– irrumpió en la banda derecha mientras otro canterano como David, este curso con la etiqueta de tercer capitán, se fue instalando en la izquierda. «Creo que rinde mejor ahí», había sugerido Cervera, quien dice estar encantado con el dos blanquiazul. No en vano, asegura que, si pudiera, llegado el caso es probablemente un jugador que se llevaría a otro club.

En cuanto a José León, la fe de la dirección deportiva era absoluta en el madrileño aunque no partiese con la condición de titular. Se la fue ganando con el paso del tiempo. Todo cambia tras la suspensión por amarillas que le cae a Álvaro antes de ir a Ferrol. De hecho, la última vez que no jugó la defensa actual fue el 26 de octubre, en Barakaldo, donde actuaron David, Zoilo (ahora cedido al Nástic), Álvaro y Landázuri. Poco que ver aquella retaguardia que flojeó en Lasesarre con la que ahora parece incombustible.

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A día de hoy, solo las molestias de David podrían abocar al entrenador a modificar una retaguardia sólida, sin apenas fisuras, pero con un minutaje que la está llevando casi al límite. De momento, ya han jugado media liga juntos. Póquer de fijos para Cervera. n