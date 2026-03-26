El Talavera - CD Tenerife se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y cómo seguir el partido por TV y en streaming

Los aficionados del CD Tenerife podrán disfrutar del trascendental partido de su equipo contra el CF Talavera sin necesidad de pagar para ver la retransmisión. El conjunto blanquiazul busca sumar los tres puntos en su visita al Estadio Municipal del Prado y mantener la distancia con los equipos de abajo.

Los tinerfeños siguen siendo los líderes destacados del grupo 1 de la Primera Federación, especialmente después del empate de su perseguidor, el Celta Fortuna, en la última jornada. Si todo continúa así, el CD Tenerife sigue descontando jornadas para cantar el alirón y asegurar el ascenso a Segunda División.

Para no complicarse la temporada y adelantar esa fecha, el equipo de Álvaro Cervera tiene como objetivo ganar al CF Talavera y sumar tres puntos que le permitan consolidar o ampliar la distancia de 12 puntos que actualmente mantiene con los vigueses. Con este partido, solo quedan 24 puntos en juego, por lo que esta jornada es clave para asegurar el ascenso directo lo antes posible.

En el partido de ida, los blanquiazules se impusieron por 1-0 gracias al gol de César Álvarez en el descuento.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El CF Talavera - CD Tenerife se jugará el próximo sábado 28 de marzo a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 30 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el Estadio municipal de fútbol del Prado (Talavera de la Reina, Toledo).

Así puedes ver gratis el Talavera - CD Tenerife

El encuentro entre chicharreros y talaveranos podrá verse de manera gratuita en la Televisión Canaria de RTVC y la plataforma de Streaming de la televisión pública canaria, RTVC Play.

Como el resto de la competición, este partido será retransmitido por el Canal Lineal de la RFEF, disponible en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

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