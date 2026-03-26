Fabricio: «Entre todos intentaremos convencer a Aitor Sanz»

Las declaraciones más recientes de Aitor Sanz Martín con motivo de un reconocimiento a su trayectoria que recibía el pasado lunes han vuelto a encender la duda sobre su continuidad más allá del 30 de junio. El emblemático capitán deja en el aire su futuro cada vez que se le pregunta por la renovación de su contrato, que caduca en apenas un par de meses. Ayer, su compañero en la medular Fabricio Assis manifestó que, entre todos, intentarán persuadir al madrileño para que estire su carrera blanquiazul por un año más. De este modo, podría disfrutar de la casi segura presencia del club en la Hypermotion en la venidera campaña 2026/27 y, de paso, batir la plusmarca de partidos de Alberto Molina.

Sanz va por 404 partidos oficiales con el club y le faltarían diez más para ubicarse en el primer puesto del escalafón, así que esta temporada ya no le dará tiempo. «Aitor es una leyenda para el club. Aprecio mucho su forma de ser, cómo trabaja todos los días e intento buscar todo lo bueno que hace. De hecho, intento copiar su mentalidad positiva y ganadora», aseveró Fabricio. «Es una referencia para nosotros y un ejemplo para todos. De hecho, por algo ha recibido el premio al mejor de la historia», dijo también, para añadir a continuación que Sanz debería ser eterno. «Confío de verdad en que siga jugando al fútbol porque tiene mucho que ofrecer y que dar», anotó su socio en el mediocampo.

«Es un luchador y un símbolo para este club; pienso que entre todos los jugadores tenemos que convencer a Aitor para que siga un año más con nosotros», finalizó. El madrileño faltará mañana en el desplazamiento a Talavera, donde su equipo jugará el sábado (El Prado, 20:00 horas) uno de sus últimos cinco compromisos a domicilio en este curso. Plagado de ausencias, el representativo buscará volver a su mejor versión. «Es verdad que estamos teniendo muchas bajas y considero eso da mayor valor a la temporada que estamos haciendo. Es difícil, es mucha carga, pero necesitamos el mejor nivel de todos», opina Fabricio, quien añade que el aluvión de bajas es «una buena ocasión para demostrar que en este equipo todos son relevantes».

El profesional suramericano aprovechó para poner el acento en las virtudes del Talavera, que ya se lo puso muy complicado al Tenerife en el partido de la primera vuelta, que se desniveló con un tanto de César en el tiempo de prolongación: «Es un equipo muy bueno, que juega bien; por eso nosotros vamos a afrontar lo del sábado con toda la seriedad y vamos a competir como lo estamos haciendo», dijo Assis, quien ya avista el objetivo a falta de abrochar los últimos puntos para hacerlo matemático. «Tenemos que sacar esto adelante», sintetizó. Eso sí, coincidió con Cervera en que la actuación de la segunda mitad contar Osasuna Promesas, con un rendimiento muy bajo por parte del representativo, «no puede volver a repetirse».

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Entiende Fabricio que en este curso ha habido un punto de inflexión tanto en la singladura del Tenerife como en la suya propia. «Fue justo en mi primera titularidad, en casa contra el Celta Fortuna. Por el resultado y por mi participación, fue el partido más importante de todos», interpreta el centrocampista, que quiso elogiar públicamente ayer el partidazo que firmó Dani Martín, con un penalti parado y otra portería a cero. «Cuando no estamos finos arriba, es quien nos ayuda a sumar puntos. Creo que al resto del equipo nos toca entre todos mejorar la definición pero, si no lo hacemos, tenemos ahí a un porterazo», dijo del asturiano. En todo caso, remarcó que los méritos del Tenerife de este curso son colectivos y que el secreto blanquiazul reside en la fuerza del grupo. «Tenemos una plantilla muy competitiva donde si no aparece uno, puede hacerlo otro compañero; eso es lo más importante para un equipo», dijo Fabricio, que en un año ha cambiado el modesto Yaiza por el líder Tenerife. Ahora, quiere más. n