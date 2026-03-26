Dani Martín revela sus problemas de salud mental antes de llegar al CD Tenerife: "Es mi año más feliz por todo lo que rodea al fútbol y por lo que no, también"

Dani Martín es uno de los artífices del exitoso curso del Club Deportivo Tenerife y en esta entrevista decide hablar más claro que nunca. El arquero ha querido visibilizar la importancia de la salud mental tanto en el deporte como en la vida y revela el paso difícil que dejo atrás para volver a ser feliz y para alcanzar su mejor nivel como futbolista.

En el último partido fue el mejor de su equipo y además hizo una parada decisiva para dejar los puntos en casa. ¿Está siendo el año más feliz de la carrera de Dani Martín?

Ya no es solo por la parada del otro día, sino por cómo se está dando el año y por la suerte que tengo por compartir vestuario con los compañeros que tengo. Todo suma, está claro, y la Isla me ha recibido y me está dando un trato increíble, me he adaptado muy bien y eso influye para que mi rendimiento sea bueno. De algún modo, te diría que todo encaja para que esté siendo feliz. Es un conjunto de cosas. Todas las temporadas son diferentes unas a otras, y este año sin duda me está tocando disfrutar.

¿Desde cuándo no tenía estas sensaciones?

Hay mil situaciones que conforman cada temporada. Pero sí es cierto que no me encontraba así desde que era juvenil, o el año que estuvimos en Segunda B, nada más aterrizar desde Tercera. Ahí también teníamos un grupo increíble y te diría que prácticamente son las mismas sensaciones que estoy encontrando ahora. Lo que pasa es que este año acabo de llegar y quizás por eso este estado de confianza, de seguridad y de felicidad me sorprende incluso a mí mismo. Estoy muy contento, esa es la verdad.

"El año pasado falleció nuestra hija en el parto y no estaba para jugar, sino para tomarme una baja"

Dani Martín en el momento de parar la pena máxima ante el Castilla / CD Tenerife

Y a la hora de afrontar un penalti, ¿sigue guiándose por la intuición más que por los datos?

Sí, sí, totalmente. El domingo, nada más que el árbitro confirmó el penalti tenía claro en mi cabeza tirarme a mi izquierda. Pero según empezó a correr el delantero (Ander Yoldi), me dije a mí mismo: «a la izquierda no, a la derecha». Este año estoy confiando mucho en mí, en mi intuición, y por supuesto ayuda mucho tener confianza y fe en uno mismo. Nosotros estudiamos mucho los penaltis, pero creo que los delanteros eso lo saben; y al final, es una cuestión de instinto. Porque igual que el portero piensa que el delantero va a tirarlo a la izquierda porque lo ha hecho diez veces al mismo lado, a lo mejor el delantero piensa en cambiar porque sabe que le han estudiado.

¿Y qué se siente cuando entra en contacto el guante con la pelota y ya el portero sabe que ha parado el penalti?

Es muy complicado definirlo. Supongo que será muy parecido a meter un gol, pero la diferencia es que cuando metes, la acción finaliza. En nuestro caso no, porque el balón sigue rodando. En los dos que he parado [el anterior fue ante el Real Madrid Castilla] he desviado bien el rechace a un lateral, pero luego ha seguido el juego y no he podido pararme a celebrar con los compañeros. Sí te puedo asegurar que la adrenalina se va por las nubes, supongo que lo mismo que le ocurre al delantero cuando logra marcar.

Van ya dos penaltis neutralizados y los dos con la banda sonora del Heliodoro, que rugió en ambas ocasiones. ¿Se paró a escuchar la reacción de la grada?

Fue increíble. Tenemos la suerte de contar con una afición impresionante, que además en mi caso me ha acogido y apoyado desde el primer momento de manera absoluta. Si a eso le sumas que las cosas a nivel colectivo están saliendo muy bien, el vínculo afición-equipo se está reforzando cada vez más. Y eso, a día de hoy, eso es imparable. De hecho, el otro día fue el Heliodoro el que nos llevó a los tres puntos porque nos dio su aliento en los momentos difíciles. Ese respaldo tan grande es un plus, nos da mucho.

¿Lleva la cuenta de las porterías a cero?

Si te digo la verdad, la he perdido hace cinco o seis partidos. Sí sé que serán unas 15 o así, sumando por supuesto la de Gabri [fue titular en Lezama]. Eso confirma que el equipo es muy sólido y que está haciendo las cosas bien. Al final, es mérito de todos.

"Gabri de Vuyst es un diez en todo; siempre tiene una sonrisa y como profesional es inmejorable"

Entiendo que un portero se va plenamente feliz a casa cuando, aparte de la victoria, ha hecho bien su trabajo y no ha encajado ningún gol. En su caso particular, ¿su felicidad es plena solo si queda la portería imbatida?

Totalmente. Cuando dejas la portería a cero puedes decir que ha salido todo bien. En ese sentido soy perfeccionista, me gusta no tener fallos en ninguna faceta: en el juego de pies, en los balones aéreos... No sé, me gusta cumplir con mi trabajo en todos los lances y acciones del juego. Si no es así, sí que a veces te vas un poco fastidiado o con una sensación rara. Pero al final somos un equipo: si alguien o algo falla, siempre están los compañeros de otra demarcación para ayudar a que el resultado colectivo sea el óptimo. Y eso ha ocurrido muchas veces esta temporada.

¿En qué faceta diría que ha mejorado más desde su estreno en categoría profesional?

Son muchos elementos los que hacen al buen portero. Es complicada destacarte una, pero pienso que he mejorado en el mando del partido, en la comunicación con los compañeros y en saber dirigir a los demás desde atrás. Desde principios de temporada me sentía muy a gusto en esa faceta y es algo que el resto de jugadores del equipo siempre me agradecían, así que he ido sintiéndome muy cómodo en ese sentido. Luego, también es verdad que el paso de los años te va enseñando dónde y cuándo puedes arriesgar, y cuándo no. Soy de los que piensa que los porteros mejoran con el paso de las temporadas y son más solventes al final que al principio. Eso es por la madurez. Entonces, a cada partido que pasas, más cómodo y con más confianza te sientes. Al menos, es lo que estoy percibiendo. Personalmente, creo que he mejorado mucho.

En alguna ocasión nos habló en una entrevista de sus problemas de salud mental y de los golpes que le ha dado la vida. También dijo que en algún momento le gustaría visibilizarlo. No sé si querrá hacerlo ahora.

No te lo comenté porque quería hablarlo antes con mi mujer. Es un tema muy complicado, pero te lo voy a contar. Yo acabo de ser padre hace un mes y medio, pero es que antes venía junto a mi mujer de un embarazo que salió muy mal, y donde falleció nuestra hija en el parto. Es algo que no he contado en ningún lado, que no había querido comentar públicamente en ninguna parte, pero ahora sí. Es más, cuando yo jugué contra el Tenerife [era futbolista del CD Eldense], hacía solo un mes que me había pasado eso. Ese día yo no estaba para jugar, sino para tomarme la baja indefinida. Sinceramente, no estaba bien. Ni yo, ni mi mujer. Obviamente, nos afectó mucho a los dos. En el parto salió todo mal. Luego sí, te recuperas del golpe. Con el tiempo te vas dando cuenta de que no es un caso aislado, que hay más gente a la que le pasa; pero sí es cierto es que todo lo rodea a la persona afecta al futbolista. Te diré más. El año pasado, mi relación con los compañeros del club anterior... es que no tenía ni ganas de quedar con ellos. No voy a hablar de depresión, pero sí que acababa el entreno y me entraban ganas de meterme en la cama. Era complicado llegar a casa y... bueno, fue difícil.

Tuvo que ser durísimo.

Llegaba a casa y no paraba de llorar. Lo único que quería era llegar y meterme en la cama. Por supuesto, también tuve mis apoyos. Me ayudaron mucho. Lógicamente, la salud mental sí tuve que tratarla con un especialista. Notaba que había perdido las ganas de jugar al fútbol.

Dani Martín, en Pontevedra. / CD Tenerife

Entonces, y vuelvo al inicio, ahora la paternidad y el CD Tenerife le han vuelto a hacer feliz.

Sí (ríe). Ahora soy muy feliz. Por lo bien que me siento en el equipo, lo bien que me tratan los compañeros y la magnífica noticia de la paternidad, ahora va todo de maravilla. Es el año más feliz de mi vida en lo que rodea al fútbol, y en lo que no, también.

¿Cómo se llama su niña?

Emilia.

¿Y es difícil compaginar y conciliar los entrenamientos con los cuidados y el tiempo que necesita Emilia?

La vedad es que tengo muchísima suerte. Emilia duerme increíble por las noches y tiene una madre que está a todo, sobre todo en los días previos a partido, que a lo mejor tengo yo que descansar un poco más. Estoy teniendo una fortuna increíble y hay que darle, y mucho, las gracias a mi mujer. Se está portando mucho.

"He mejorado en la comunicación con los compañeros y en saber cómo dirigir al equipo desde atrás"

Vuelvo al fútbol. Contábamos ayer que la defensa de cuatro del Tenerife (David-Landázuri-León-César) cumple 20 titularidades consecutivas. Ni una lesión, ni una sanción... Es un dato insólito.

Lo vi. Y sí, es una barbaridad que una defensa no tenga lesiones, ni una sola expulsión, ni siquiera que falte nadie por ciclo de amarillas... Es un dato insólito, sí, pero también ahí se ve la regularidad y la calidad de este equipo y lo implicado que está. Al final, si los de arriba también defienden, menos se cargan de tarjetas los de atrás.

Querría que nos hablase también de Gabri. Justamente cuando usted tuvo esa baja puntual por su paternidad inminente, su competidor por el puesto le cubrió bien en Lezama. ¿Qué opina de su compañero?

Que es un diez en todo. Como compañeros, pocos, muy pocos he tenido como él. Te apoya en todo, no pone una mala cara nunca, está siempre dispuesto a cualquier cosa... y eso se nota en el ambiente que crea dentro del vestuario Siempre tiene una sonrisa para todos y como profesional, es inmejorable. También creo mucho, y lo sé porque he vivido su misma situación muchos años seguidos, que su rendimiento me hace mejorar a mí y me obliga a tener que entrenarme al 100%. Si no, me sentiría mal conmigo mismo y con Gabri también. Por eso esta temporada todo está fluyendo todo tan bien. El empuje que tiene hacia mí y hacia los demás compañeros es impresionante. De algún modo, unos nos empujan a los otros para que demos lo mejor de cada uno.

¿Le ha sorprendido o llamado la atención el rendimiento de alguno de sus compañeros en particular?

Pues, podría decirte varios. O todos. Es que me han sorprendido todos. A la mayoría no les conocía en el día a día, ni compitiendo, y es una pasada verlos trabajar por un bien colectivo. Ojalá la temporada acabemos como todos queremos. Este grupo se lo merece.