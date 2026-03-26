Álvaro González niega que su salida del CD Tenerife fuese por una pubalgia

La desvinculación de Álvaro González Soberón (Potes, 1983) del proyecto del CD Tenerife no fue «por ningún motivo físico», ni tampoco por que el jugador cántabro decidiera colgar las botas –una decisión que él todavía no ha comunicado oficialmente– sino por otras razones motivadas por su suplencia, así como las tiranteces que por entonces ya existían en el seno del vestuario y con el entrenador del equipo, Álvaro Cervera.

La suplencia de González, que había llegado a la Isla con la etiqueta de fichaje mediático y estelar, nunca fue bien asumida por parte del jugador, que ahora da su propia versión en una entrevista concedida a El Periódico de Aragón. «La situación por la que me retiro es por todo lo que me apetece disfrutar ahora, ya que uno de los mayores cambios en la vida de una persona es ser papá y lo voy a ser en breve. Ahora estoy formándome para el día de mañana, por si lo necesito o tengo la motivación de seguir ligado al fútbol de manera lo más profesional posible», aclara.

En este sentido, verbaliza que su futuro podría pasar por los despachos. «Por ejemplo en la dirección deportiva, he hecho ya algún curso por la FIFA, también como agente y además estoy disfrutando de cosas y del deporte, que no lo dejo de lado, por ejemplo, la bicicleta, que siempre he sido muy fan», aduce en la conversación.

Álvaro González. / CD Tenerife

Los motivos por los que firmó por el equipo blanquiazul

Después de meses de silencio –aunque es cierto que concedió en la Península una muy breve entrevista radiofónica–, Álvaro explica los motivos que le llevaron a aceptar la proposición del CD Tenerife, con el que se comprometió para más de una campaña. «La intención era volver a competir en Europa, también conocía al dueño (Rayco García) y fue un poco por seguir ligado al fútbol español, por volver a disfrutar aquí, pero llegó una época con unas jornadas en las que no tuve minutos y mi chica se quedó también embarazada. Vi que quizás con 36 años que justo cumplía en nada era una una fecha indicada para pasar de etapa y dedicarme a otras cosas que no he podido cuando he sido profesional», afirma. De este modo, ratifica también la relevancia del máximo accionista en la operación para su fichaje y además sitúa la suplencia como un punto de inflexión. No en vano, su salida por sanción del once marcó un antes y un después, porque desde entonces ya fue José León el que formó con Landázuri en el eje de la zaga. Para el entrenador, los resultados fueron tan satisfactorios que aún hoy (20 jornadas después)siguen en la titularidad tanto el madrileño como el ecuatoriano.

«La verdad es que no me arrepiento de nada, he disfrutado al máximo cuando he tenido que disfrutar y competir y a día de hoy lo estoy haciendo de cosas que antes quizá por tiempo o por por ese profesionalismo no podía», explica Álvaro, quien niega con rotundidad las versiones que circularon en su día con la intención de edulcorar su definitiva desvinculación, para la que no puso pegas.

«No tuvo nada que ver una pubalgia en esa retirada... No, no fue ningún motivo físico. Nada, sinceramente, si fuera por eso no podría hacer 100 kilómetros en bici todos los días. Me encuentro muy bien. Es más, tengo ofertas para seguir jugando el año que viene en Asia. No he anunciado mi retirada todavía porque ya sabe cómo es la cabeza», afirma. A renglón seguido, deja una pequeñísima puerta abierta «por si en estos tres próximos meses» pudiera seducirle alguna propuesta del extranjero.

A la hora de hacer balance, califica su propia trayectoria de forma «sobresaliente» y no se hace reproches, tampoco al club. «Ahora lo veo más en frío y ha sido una carrera sobresaliente para un chico que sale de Potes, ya que, dentro de las posibilidades que podría dar yo como jugador, me he exprimido al máximo».