El Tenerife ya es el mejor en casa y en la Península

El mejor en casa, el mejor a domicilio. Con el resultado del pasado domingo en el Heliodoro ante Osasuna Promesas, el CD Tenerife de Álvaro Cervera ya lidera la clasificación de su grupo en sus dos versiones, la de anfitrión y la de visitante, con unos números que abruman y que suponen una clara amenaza para la plusmarca de puntuación en la historia de la categoría, que ostentan al alimón Racing de Santander y Castellón, que se elevaron hasta los 82 en los años de sus respectivos ascensos.

En el Heliodoro Rodríguez López, el plantel isleño quebró ante el cuadro navarro una serie de tres partidos consecutivos sin vencer (ante Racing de Ferrol, Avilés Industrial y Lugo) y ya atesora 32 puntos ante su público. Hasta la fecha, es el único que ha alcanzado las diez victorias en su campo, por delante de equipos como Barakaldo, Mérida o Real Madrid Castilla. En los partidos disputados en casa, el representativo ya supera en cuatro puntos al Celta Fortuna, que se mantiene como su más inmediato perseguidor en la tabla.

A domicilio, las distancias son mucho más abultadas. El Tenerife está a un solo triunfo de igualar los registros de Rafa Benítez (diez triunfos en la temporada del ascenso a Primera en Butarque) y a dos victorias de calcar las que logró el representativo con Ramis, aunque estos antecedentes fueron logrados con el club en categoría profesional.

Fuera de casa, el Tenerife es el mejor equipo de los dos grupos con un total de 31 puntos. En la Península, el equipo canario solo ha cedido una victoria, la sufrida frente al Barakaldo en octubre del año pasado. Todo lo demás son empates (cuatro, ante Cacereño, Bilbao Athletic, Celta Fortuna y Lugo) o victorias, el resultado más repetido para los de Cervera. Hay otro dato que llama muy poderosamente la atención. En su reluciente versión visitante, el representativo ha materializado el triple de goles (21) de los que han encajado sus guardametas (siete). Cabe recordar que en la portería ha jugado siempre Dani Martín, con una excepción, la del partido de Lezama, cuando fue Gabri de Vuyst quien se ubicó bajo palos ante la inminente paternidad de su compañero.

Los dígitos del Tenerife casi no tienen parangón en el otro grupo. En casa sí es cierto que hay un equipo mejor, el Eldense, con 33 puntos logrados en el Pepico Amat. Pero a domicilio, no hay color. Ni siquiera los números del Atlético Madrileño, el mejor fuera de casa en su liga (con 26 puntos) pueden equipararse a los de un Tenerife que, según sus adversarios, juega «en otra dimensión y en otra liga».

Los partidos que quedan permitirán al Tenerife redondear su hazaña y dejar unos dígitos para la posteridad. Quedan aún algunos récords por batir, si bien el de Aitor Sanz tal vez deba esperar a la siguiente temporada. Con su baja por lesión del pasado domingo ya no podrá superar a Alberto Molina durante este curso, pero sí lo rebasaría en caso de que finalmente acceda a renovar su contrato.

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Los nueve partidos que quedan para el final permitirán alimentar las oportunidades para los menos habituales, que habrán de dar un paso al frente ante algunos contratiempos sobrevenidos (como la lesión de Gil o la indisponibilidad de Aitor Sanz) y deben valer para certificar matemáticamente el objetivo a lo largo del mes de abril. Un estudio probabilístico publicado ayer por BeSoccer ya sitúa en el 99% las posibilidades blanquiazules de ascenso directo, concediendo ya solo un ínfimo 1% al Celta Fortuna. En la comparativa directa con el filial gallego, el Tenerife es cuatro puntos mejor en casa y le saca ocho en las respectivas salidas de ambos clubes para jugar a domicilio.