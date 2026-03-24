Fallece Denilson Mena, exjugador de la cantera del CD Tenerife

El CD Tenerife está de luto por el fallecimiento de Denilson Mena, un central colombiano que formó parte de la plantilla del equipo C y de su primer filial la temporada pasada, y que llegó a un jugar un partido en Segunda Federación con el equipo entrenado por Leandro Cabrera, el 4 de mayo de 2025 en la Ciudad Deportiva Javier Pérez ante el Rayo Majadahonda.

Denilson, que cubrió una etapa de su trayectoria en España en la cantera del Sporting de Gijón y en el Marino de Luanco, falleció este lunes a los 22 años en Medellín supuestamente tras verse envuelto en una pelea «por hechos de intolerancia dentro de un establecimiento nocturno y que se extendió al exterior del lugar», según medios locales.

Informa La Nueva España que los hechos tuvieron lugar en vía pública, en el barrio La América, ubicado en el occidente de Medellín, tras una riña que se habría originado “por hechos de intolerancia dentro de un establecimiento nocturno y que se extendió al exterior del lugar", publicaron medios oficiales.

Según testimonios recopilados por la Policía, un grupo de aproximadamente seis hombres protagonizó una discusión con otras personas al interior de la discoteca. El personal del lugar intervino y los retiró, pero la confrontación continuó en el exterior, donde se desató una pelea. En medio del altercado, la víctima fue lanzada al suelo y se escuchó una detonación. El hombre, identificado posteriormente como Denilson Mena, quedó gravemente herido y fue trasladado a un centro hospitalario, donde ingresó sin signos vitales.

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Mena se encontraba en Colombia esperando nuevas propuestas para continuar con su carrera en Europa.