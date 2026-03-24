Dolor y rabia en el CD Tenerife por el fallecimiento de Mena: "Era la sonrisa del vestuario"

"Qué pena más grande". Cristo Marrero, uno de los eternos capitanes del CD Tenerife y entrenador del equipo C que ascendió a Tercera RFEF la temporada pasada, no podía creer la noticia que le había transmitido el lunes por la noche el vicepresidente del club, Ayoze García. Uno de sus jugadores en la campaña 2024/25 había fallecido con solo 22 años tras verse envuelto, presuntamente, en una pelea en Medellín, herido de bala, a la salida de un local nocturno de ocio. "Denilson era la sonrisa del vestuario", recordó en Cope Tenerife.

La estancia del hispano colombiano Denilson Mena en la Isla duró un curso, pero en ese tiempo supo dejar huella. "Era un chico respetado por todos, la alegría del Tenerife C", continuó emocionado el exfutbolista. "Le han quitado a la vida a alguien que tenía una ilusión muy grande por seguir creciendo en el fútbol", añadió Cristo confirmando los planes de Mena, regresar a España para hacer carrera en Europa. Ya lo había intentado en la cantera del Sporting de Gijón y en el Marino de Luanco antes de probar suerte en el Tenerife, donde no solo fue partícipe del salto de categoría del equipo C; también pudo debutar con el Ben Segunda RFEF. Lo hizo el domingo 4 de mayo de 2025 en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, ante el Rayo Majadahonda. Pero su mayor satisfacción llegó unas semanas más tarde, el 15 de junio, en el mismo escenario pero en otro de los campos de las instalaciones situadas en La Laguna. Ese día, un 1-0 ante el CD I’Gara premió al tercer equipo del Tenerife con un éxito sin precedentes. Tal fue la unión de aquel grupo, que jugadores, técnicos y auxiliares siguieron en contacto a través del WhatsApp. "Algunos de sus compañeros hablaron con su hermana. Nos dieron las gracias por cómo tratamos a Denilson en la Isla. Él siempre habló maravillas de todos nosotros".

Un compañero ejempar

El fallecimiento de Mena dejó «destrozados» a los que compartieron vestuario con él a lo largo de diez meses. "Era un jugador muy querido, siempre tenía una sonrisa en la boca. Los que tuvimos la suerte de conocerlo, nos quedamos con eso, con su alegría", siguió Marrero al pararse a pensar en un "futbolista espectacular, un central zurdo con muy buen pie". Y alguien, además, que jamás protagonizó el menor acto de indisciplina. "Qué va, qué va...", aseguró Cristo ensalzando la nobleza de Denilson. "Era el primero en tener al equipo enchufado: sabía diferenciar si había que competir y si se podía estar de risas y fiestas; hacía grupo. Fue un compañero ejemplar, era la sonrisa del vestuario, una pasada", insistió.

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Medios locales informaron que Mena fue asesinado después de que se desatara una discusión entre seis hombres en una discoteca. La riña continuó en la calle con el fatal desenlace de su muerte.