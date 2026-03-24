El CD Tenerife confirma una séptima e inesperada baja para el sábado

El CD Tenerife irá a Talavera de la Reina bajo mínimos para jugar el sábado en El Prado (20:00 horas), tras confirmarse su séptima baja segura para su próximo compromiso oficial. La última en confirmarse era absolutamente inesperada para el cuadro técnico blanquiazul y se produce por la convocatoria oficial del canterano Alassan con la selección absoluta de Guinea Bissau.

La citación llegó a las oficinas del club el pasado lunes y se oficializó horas después por parte del representativo. En la carta remitida al club isleño se informa de que Alassan ha sido alistado para jugar ante Burkina Faso (28 y 31 de marzo), si bien la nota exótica de la misiva es que el combinado guineano deja abierta la opción de formalizar un segundo compromiso internacional contra Argentina en Buenos Aires. En todo caso, más un deseo que una realidad.

Para el jugador blanquiazul, esta convocatoria supone un paso adelante y llega en el contexto de su consolidación en el primer equipo del Tenerife, con el que ha jugado la mayoría de partidos ligueros de este curso. Aunque en estos últimos encuentros estaba asumiendo el rol de suplente para Álvaro Cervera, figura entre los atacantes más utilizados por el entrenador del representativo, quien conoció la baja de Alassan el pasado lunes en el transcurso de una gala celebrada en el Auditorio de Tenerife Adán Martín.

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Tampoco irá Aitor

La ausencia de este futbolista se unirá con total seguridad a la de Aitor Sanz, el homenajeado en ese evento, y que justamente al acabar el mismo ya verbalizó que va a ir con cautela en su recuperación. De sus palabras se desprende que tampoco irá a Talavera. El resto de bajas seguras son las de Nacho Gil, con una lesión muscular;Javi Pérez, que sigue indisponible; y Marc Mateu, que ya no volverá a lucir la indumentaria del representativo como mínimo hasta el curso que viene. De igual manera que Alassan, están convocados con sus respectivas selecciones Dani Fernández (España sub 19) y el central Antal Yaakobishvili (Hungría sub 21) ..