Aitor Sanz se toma su regreso a la competición "con cautela"

Aitor Sanz se perdió los tres últimos partidos del Tenerife por una lesión. Después de participar en el 2-2 ante el Avilés Industrial, se vio obligado a parar por una sobrecarga en la región isquial izquierda. Faltó en el encuentro con el Lugo, también en Balaídos y fue testigo desde la grada del triunfo frente al Osasuna Promesas. La duda está en si se recuperará a tiempo para tener minutos en El Prado. Y tal como apuntó este lunes el propio protagonista, lo más probable es que tampoco pueda jugar en Talavera.

"Lamentablemente he tenido que estar apartado un tiempo y no sé si llegaré para esta semana", dijo después de recibir el premio Los Mejores de la Historia, de Radio Club Tenerife, junto al base de La Laguna Tenerife Marcelinho Huertas y la delantera del Alhama María José Pérez. "Debo tener cautela, porque ya tengo una edad (41 años) y el cuerpo no recupera igual; hay que darle tiempo", añadió en el Auditorio Adán Martín.

El momento del equipo

En un breve encuentro con periodistas, el capitán del Tenerife analizó el momento en el que está su equipo, líder con 12 puntos de ventaja sobre el segundo, el Celta Fortuna, a falta de nueve partidos para el final de la temporada. Aitor aconsejó aparcar los nervios que puedan surgir por actuaciones como la del domingo ante el Osasuna Promesas, un colista que puso en problemas a los blanquiazules pese a terminar perdiendo por un gol en propia meta de Arrasate. Y puso el ejemplo del encuentro anterior, en Balaídos, para recordar que el Tenerife no está tan mal como aparenta. "El partido ante el Celta fue uno de los mejores de la temporada", advirtió antes de añadir que "no hay que ponerse muy nervioso". En esa línea, argumentó que no es tan fácil gestionar la situación de privilegio que vive el representativo, aunque se pueda pensar todo lo contrario. "Son momentos en los que parece que lo tenemos ahí (el ascenso) y ya falta poquito para cogerlo, y es difícil jugar, porque los partidos se complican y el runrún que suena en el estadio también pesa", reflexionó.

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Con todo esto, se mostró convencido de que Álvaro Cervera "dejará claro" esta semana lo que necesita para que el rendimiento colectivo sea otro en la visita al Talavera de la Reina. "El equipo cogerá rápido la idea, su manera de entender el juego, porque es lo que lleva haciendo durante toda la temporada, no es algo nuevo, y volveremos a tener el punto y el nivel de los mejores partidos", comentó el centrocampista madrileño antes de insistir que el encuentro ante el Celta Fortuna "fue una pasada" y tuvo la dificultad añadida del potencial del adversario y el valor del resultado. "Nos jugamos allí media temporada", recordó. "Y mi confianza en los compañeros es total", terminó el capitán.