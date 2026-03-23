Pegada latente de un equipo con gol

El gol número 50 del CD Tenerife en el curso liguero 25/26 llegó con un golpe de suerte, que también vale. Lo marcó en su portería un defensa del Osasuna Promesas, Ibai Arrasate, al intentar desviar un centro de Gastón Valles a Enric Gallego. Esa ayuda fue suficiente para que el equipo blanquiazul ganara el partido. En el contexto de las siete últimas jornadas, ese tanto confirma una relación inversa del representativo con el acierto en el remate, o en el intento de batir al portero rival. Y es que desde el claro triunfo ante el Guadalajara del 31 de enero, aquel 4-0 en el Heliodoro Rodríguez López con un hat trick de Enric Gallego (uno, de penalti) y el estreno anotador de Juanjo Sánchez, el equipo de Álvaro Cervera ha pasado a depender de penas máximas (3) y de autogoles (2) para tener opciones de sumar. La pegada que distinguió al representativo a lo largo de la primera vuelta del calendario y el inicio de la segunda, se difuminó de repente, quedó latente, por suerte para sus intereses sin consecuencias en su marcha hacia la conquista del ascenso aSegunda División por la vía directa, como campeón.

De ocho en dos partidos a seis en siete

Aunque se quedó sin anotar cuatro veces (0-0 en Cáceres y derrotas con el Barakaldo, Unionistas y Bilbao Athletic), la media con la que avanzó en las primeras 22 jornadas de Liga fue de dos goles por partido. En esos tiempos, nada lejanos, Tenerife se mostró especialmente certero en las jugadas a balón parado (saques de esquina de Nacho Gil) y tampoco necesitaba generar un alto número de ocasiones para marcar. Solía ser el primero en golpear en cada encuentro, con lo que eso representaba para un líder tan sólido y solvente en defensa. El apogeo llegó en la segunda quincena de enero con dos marcadores abultados a su favor en casa, el 4-2 al Real Madrid Castilla y el citado 4-0 al Guadalajara. Parecía que la frecuencia iba a ser la misma de ahí en adelante, que al Tenerife se le iban a seguir cayendo los goles.

Pero no. En los siete partidos posteriores solo pudo celebrar seis dianas. O lo que es lo mismo, pasó de progresar al ritmo de dos goles por encuentro a estancarse con un promedio de 0,8.

Y quizás no es tanto el dato sino la manera de llegar al gol. Porque el reparto de esa media docena de aciertos se resume con tres penaltis (Gastón en el 0-1 al Arenteiro y Gallego en el 2-2 con el Avilés y el 1-1 ante el Lugo), dos en propia puerta (1-1 en Balaídos y 1-0 al Osasuna Promesas) y solo uno en jugada y con un autor del equipo tinerfeño (Gastón en el 2-2 para abrir la cuenta frente al Avilés).

Al margen de los argumentos técnicos que puedan explicar al detalle el descenso de la producción, hay diversos factores que también influyen y que seguramente solo tienen que ver con el azar. Sin ir muy lejos, el Tenerife remató seis veces a los palos en sus dos partidos más recientes en el Heliodoro, tres ante el Lugo y otros tantos el pasado domingo frente al Osasuna B. Queda la sensación, por intuición más que por una razón de peso mayor, que en otras etapas de esta temporada, el desenlace en la mayoría de esas acciones habría sido diferente, cuando al equipo le entraba casi de todo. Aquello de las rachas, que sirve tanto para describir los momentos de los delanteros como para analizar los números colectivos. Unas rachas que, supuestamente, no son eternas: vienen y van.

El desconcierto de Cervera

Pero Álvaro Cervera no se quedará esperando a que cambie sola. Ya avisó tras el triunfo ante el filial del Osasuna que no le convenció del todo la respuesta de sus futbolistas en el campo, ni en la fase defensiva ni en la de ataque. Notó al Tenerife "sin el ADN que tenía este equipo de ser profundo, de ser robador...". Porque solía ganar por empuje, por impacto ;teniendo el balón cerca del área contraria y siendo contundente. En cambio, esas virtudes brillaron por su ausencia el pasado domingo. "No llegábamos a la línea de fondo y no había chispa», continuó el técnico convencido de que «este equipo puede ser mejor o peor, pero es profundo, fuerte, agresivo...". En pleno ejercicio de autocrítica, pidió recuperar el instinto de antes a la hora de finalizar. "Hay que ir a la línea de fondo, llegar y centrar", insistió Cervera repasando algunos de los puntos fuertes que faltaron en el triunfo ante el Osasuna (1-0).

Matices

Pero hay partidos y partidos. Y hay un ejemplo claro en los dos más cercanos. En ambos, el marcador reflejó un gol a favor del Tenerife, pero los dos fueron anotados por rivales sin querer, Anxo Rodríguez en Balaídos tras un pase al área pequeña de Cris Montes (1-1) y Arrasate en el Heliodoro después de un intento de asistencia de Gastón Valles a Enric Gallego. Fueron dos momentos diferenciales dentro de desarrollos diferentes:la propuesta de los blanquiazules ante el Fortuna fue mucho más completa que la mostrada nueve días después contra el Promesas.

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Y luego están las aportaciones individuales. Si de los seis goles anotados en los siete últimos partidos se restan los dos en propia puerta, quedan cuatro que se distribuyen a partes iguales entre Gastón Valles (uno de penalti) y Enric Gallego (dos desde los once metros). Se trata de una variedad demasiado corta si se compara con el número de jugadores de la plantilla blanquiazul que habían visto puerta hasta esa etapa de la temporada:quince, contando al desvinculado Álvaro González. Por poner un caso, se echa de menos la firma de Jesús de Miguel, que sumó nueve goles en las trece primeras jornadas y añadió otro en la vigésima primera para detener su cuenta en diez el 25 de enero.