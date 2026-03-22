La historia de «los pibes» de los que se acordó Cervera en su rueda de prensa

Pablo y Alberto estudian para ser profesores de Educación Primaria; Miguel y Carlos cursan Derecho en la Universidad de La Laguna; Diego está haciendo el grado de Fisioterapia y Jorge, un ciclo superior de animación deportiva. Desde el viernes son «los pìbes» de Álvaro Cervera. Así los describió el entrenador del CD Tenerife mientras compartía en público la odisea de estos seis chicharreros que, con toda ilusión y entusiasmo, adquirieron hace semanas pasajes de avión para Vigo con la previsión de que el partido contra el Celta Fortuna sería casi definitivo y que muy posiblemente se disputaría en Balaídos. Finalmente se cumplieron ambos preceptos de la ecuación, pero no así el más importante: que ellos estuviesen en Galicia en la fecha en que se disputase el encuentro.

Como bien explicó Cervera, «los pibes» compraron la ida para la mañana del sábado, ya cuando el CDTenerife estaba volviendo a casa con el valioso botín del punto en el bolsillo. Apenas 15 días atrás, la Federación había confirmado el partido para la noche del viernes, esfumando cualquier posibilidad de que Pablo, Alberto, Diego y compañía pudiesen verlo in situ. «Intentamos cambiar los billetes, pero fue imposible. Además, todos somos estudiantes y para algunos se hacía inviable abonar el coste del cambio y encima, en algún caso perder clase y faltar a exámenes», relata Pablo.

«Como aficionados que somos, en el grupo de amigos organizamos para ver un partido del Tenerife fuera de casa. Lógicamente pensamos en el del Celta Bporque era un duelo de primero contra segundo. La verdad es que tenía todos los factores para ser un gran partido. Cogimos los vuelos con un mes y medio de antelación; y fue poco antes del partido cuando nos enterábamos de que no lo íbamos a poder ver. En mi caso, estoy en un centro de prácticas y no puedo faltar ningún día», confiesa este acérrimo aficionado blanquiazul, quien subraya que intentaron hacer de la necesidad una virtud.

Horarios intempestivos

«Como tampoco nos dejaban cambiar los vuelos y ya no había plazas en jueves, optamos por mantener el viaje y disfrutarlo:comimos, bebimos... y disfrutamos del buen resultado del Tenerife pese a no ver el partido. Con tal de no perder el dinero, decidimos mantener el plan. Fue entonces cuando, recién aterrizados en Vigo, coincidimos con el míster y con algún futbolista», recuerda.

La conversación con Cervera les resultó muy interesante y les permitió conocer el punto de vista de los protagonistas del juego, que en muchas ocasiones tampoco comparten el disparate de los horarios. No en vano, de puertas adentro el Tenerife lamenta que esta temporada apenas haya tenido ocasión de jugar en casa más que un par de veces en domingo, el día preferido por su afición. «Álvaro nos dijo que algunos horarios le parecían una locura, y que no tenía mucho sentido que pusieran en viernes el gran partido de la temporada. La sorpresa fue mayor el viernes, cuando mi padre me comentó a la hora del almuerzo que en la radio estaban hablando de nosotros», expone otro de los protagonistas del viaje.

Alos «pibes» del míster –así quedan bautizados desde la rueda de prensa– ni se les pasaba por la imaginación que Cervera decidiría poner este asunto sobre la mesa y visibilizarlo durante su semanal comparecencia ante la prensa. Amí me parece genial que el entrenador haya expuesto el tema en público, porque me consta que hubo muchos más afectados, solo que no visibilizan su historia. La verdad, es frustrante. Hay horarios que no tienen sentido alguno, pero lo peor es la poca antelación con la que se deciden y publican», apunta Pablo.

Apartir de la difusión de las palabras del técnico del Tenerife, las redes sociales se llenaron de testimonios que revelan casos similares. «Te estoy escuchando y justo hoy me ha pasado lo mismo. Le regalamos a la niña una entrada para el Madrid-Girona del 12 de abril y, ya con todo preaprado, lo han puesto en viernes», apuntaba un aficionado. «Me pasó un año para ver un Sporting-Las Palmas», relataba Xisco desde la isla vecina. «Ya nos pasó en Granada», completaba un seguidor blanquiazul.

Un nuevo viaje

Entretanto, los protagonistas del fallido desplazamiento a Vigo –pudieron disfrutar de la ciudad, no del partido de su equipo– se sienten «orgullosos» de tener a un entrenador que tuviese en cuenta su esfuerzo y fidelidad. «Queremos a nuestra gente con nosotros», fue el mensaje del míster que se ha hecho viral. «Otra vez será; ya organizaremos otro viaje», apuntan desde este grupo de estudiantes que pide «un poco más de respeto a quien sea que pone los horarios».

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A través de las redes, algunos seguidores ya sugieren al Tenerife que tenga un detalle con ellos. Pablo, Diego, Alberto o Miguel no piden nada de su club;solo, que les acerque al ascenso. Y si es fuera de casa, «que no sea en viernes», bromean. n