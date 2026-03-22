Cervera, muy molesto con el partido que ha hecho el CD Tenerife: «Voy a ocuparme de que no vuelva a suceder»

«Lo mejor es el resultado, que hacía tiempo que no ganábamos». Con estas palabras comenzó Álvaro Cervera su alocución ante los medios. En cuanto al partido, confesó que no le gustó «en absoluto». De la primera mitad, destacó que «ellos no se acercaban», pero añadió que el CD Tenerife tampoco fue efectivo. «No hemos mostrado el ADNque tenía este equipo, que antes era profundo, era robador...», lamentó el míster, quien no vio a su equipo «con chispa, ni llegando a línea de fondo».

Cervera fue todavía más contundente al peritar los 45 últimos minutos de su equipo. «Hemos estado muy mal;ellos han tenido dos mano a mano porque se lo hemos regalado. Yesto hay que cambiarlo, pensar que ha sido hoy y nada más. Porque hace solo siete días en Vigo éramos un equipo completamente distinto», agregó el jefe del banquillo blanquiazul. Para Cervera, el cambio es «inexplicable»en apenas una semana. «Este equipo no es el que yo imaginé, incluso jugando mal, o muy mal», resumió.

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«Tengo que encargarme de cambiar esto, y lo voy a hacer; lo de hoy voy a intentar que no vuelva a suceder», dijo en uno de sus mensajes más precisos. El preparador insular vio muchos defectos en el funcionamiento colectivo de los suyos: «No sé por qué tanto error;cuando salgo al campo no espero que se cometan tantas equivocaciones puntuales, pero las hemos cometido. Lo que tenemos que hacer es conseguir que no se repitan en el futuro y esa es mi misión. Hay cosas que yo no acepto;porque se puede jugar mal, pero tenemos que ser un equipo fuerte, agresivo y contundente. ¿Qué pasa? ¿Que de repente todo eso lo hemos perdido? Hoy, sí», se respondió a sí mismo.