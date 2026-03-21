En el Heliodoro y ante el colista, escenario ideal para un acelerón del CD Tenerife

Escenario propicio para el acelerón final hacia el ascenso matemático. El CD Tenerife, que recibe este domingo (15:00) al colista en el Heliodoro Rodríguez López, se colocaría a 12 puntos del Celta Fortuna en caso de triunfo. Inmejorable oportunidad para la escuadra insular, que acumula tres partidos consecutivos sin vencer como local y tiene ahora en el centro de su mira a Osasuna Promesas.

No está siendo un epílogo de campaña sencillo para los pupilos de Álvaro Cervera. El técnico, de hecho, reconoció tras el empate contra el Celta de la pasada semana que a su equipo le «está costando mucho» sacar adelante los partidos en las últimas semanas. Las cifras refuerzan el mensaje del entrenador: solo un triunfo en los últimos seis partidos (ante el Arenteiro y con gol en el tiempo de descuento), por cuatro empates y una derrota (la conquista del Ferrol del Heliodoro). El balance, siete puntos de los últimos 18 en juego. Poco bagaje para un Tenerife que, justo antes del bache actual, encadenaba diez victorias en 11 jornadas (31 sobre 33).

Los perseguidores no empujan

Aquella descomunal racha sirvió a los blanquiazules para abrir hueco. Había un margen de error que, además, no están sabiendo recortar los que vienen por detrás. El Celta B, inmediato perseguidor de los tinerfeñistas y que empató el viernes en el campo del Arenteiro, solo ha ganado uno de sus más recientes cinco compromisos. Ni paseo triunfal ni angustia para el representativo, pero sí brega. Mucha brega.

Le toca ahora a la escuadra insular dar los pasos definitivos hacia el objetivo del retorno a Segunda. Con el golaveraje a su favor, el hipotético +12 supondría la posibilidad de fallar en cinco de los nueve partidos que restarán tras el paso del filial rojillo por la Isla. En la cita no estarán, por lesión, Marc Mateu, Javi Pérez, Nacho Gil ni Aitor Sanz. Gil causará baja durante unas seis semanas por un percance muscular y el capitán, autor de unos de los tantos en el triunfo de la primera vuelta en Tajonar (0-2), no se ha recuperado a tiempo.

Aitor Sanz, goleador en el partido de la primera, causa baja esta jornada por lesión. / Agencia LOF

Posible once del técnico

La retaguardia no se toca para Cervera. Son fijos Dani y los cuatro defensas (César, Landázuri, León y David) y no hay dudas en el centro del campo. El mando del equipo lo asumirán Juanjo Sánchez y Fabricio. La ausencia de Gil despeja al técnico la duda del sistema, que volverá a ser un 4-4-2 salvo sorpresa. De Miguel oposita al once junto al intocable Gallego y Noel y Alassan parten con ventaja en los perfiles. Por fuera, eso sí, no se puede descartar a Balde o a Dani Fernández. Tampoco a Gastón arriba.

Osasuna Promesas, último con 24 puntos (cinco victorias, nueve empates y 14 derrotas), es el equipo menos goleador del Grupo 1 y de toda la Primera Federación. Los de Santi Castillejo solo han ganado uno de sus últimos 15 partidos, aunque se han manejado siempre en resultados cortos. No se entregan con facilidad. A la Isla llegan con las bajas de los sancionados Roberto Arroyo y el tinerfeño Diego Espejo, así como de Rufino Lucero, que vio la roja directa una vez concluido el duelo de la pasada semana ante el Bilbao Athletic que concluyó en triunfo por 0-1 para los bilbaínos.

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David Cambronero (Quintanar del Rey, Cuenca; 1995) será el encargado de impartir justicia en el duelo de la fecha 29 del Grupo entre Tenerife y Osasuna Promesas. Será la primera vez que el árbitro del comité castellano-manchego, con nueve años de experiencia en la tercera categoría, se cruce con el representativo.