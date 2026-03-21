¿Se complica contra los de abajo? Así le ha ido al Tenerife ante los rivales en descenso esta temporada

No se fía el tinerfeñismo de la visita de Osasuna Promesas al Heliodoro Rodríguez López para medirse al CD Tenerife. Que el paso del colista por la Isla no sea acogido por buena parte de la afición como un motivo esperanzador no se fundamenta en las dudas que pueda generar el mal parcial reciente de los blanquiazules (siete puntos de los últimos 18 y tres duelos seguidos sin ganar en casa). La explicación es la fama histórica para con sus propios aficionados de que la escuadra insular se maneja mejor contra los grandes que contra los pequeños. «Levantamuertos», se lamentan algunos para referirse al equipo ahora entrenado por Álvaro Cervera.

Esta misma temporada, sin ir más lejos, el Tenerife ha perdido en casa contra dos equipos que visitaron el recinto capitalino ocupando puestos de descenso: Unionistas de Salamanca y Bilbao Athletic. Por inesperadas o traumáticas, las decepciones calan a veces más fuertes que las jornadas felices. Así, esta misma campaña, los números del representativo les quitan la razón a los agoreros. ¿Tan mal se le da al Tenerife enfrentarse a rivales de la zona baja? La respuesta es que no.

. / El Día

Siete victorias en nueve partidos

Así, hasta en nueve veces se ha medido el líder este curso a rivales que llegaban a la cita en puestos de descenso. El balance es de siete victorias por los ya mencionados dos tropiezos. Esto es, 21 puntos sobre 27 en juego. Un 78% del botín en juego que mejora la media del equipo en el global de la 25/26: 60 puntos de 84 posibles para un 71%. En la retina permanecen las tardes en las que el Unionistas y el filial bilbaíno asaltaron el feudo capitalino, pero no las victorias frente al Ourense, Real Madrid Castilla, Ponferradina, Arenteiro, Osasuna Promesas y Guadalajara. Salen ocho adversarios porque el modesto Arenteiro se repite en la lista. El equipo gallego era último cuando visitó la Isla en la Jornada 14 (el Tenerife se impuso por 1-0 gracias a un tanto de Fabricio a balón parado) y decimoctavo cuando recibió a la escuadra insular en la huerta de Espiñedo hace unas semanas. El triunfo, en forma de 0-1, lo sembró Landázuri forzando un penalti y lo recogió Gastón, que ejecutó a la perfección en el tiempo de descuento.

Pleno ante los últimos

Pero los dos que ha perdido han sido en la Isla, insistirán los pesimistas. Sí. Es cierto, aunque pesan más, concretamente el doble, las jornadas en las que el favorito cumplió con las expectativas. De este modo, el Ourense cayó en la Isla cuando era decimoséptimo en la Jornada 4 (3-0), el propio Arenteiro cedió por 1-0 en la 14, la Ponferradina por 2-0 en la 16 en duelo monopolizado por el Tenerife y el Guadalajara por 4-0 en la semana 22.

Ante los colistas, de hecho, ha triunfado el Tenerife en sus dos precedentes de este curso. El 1-0 al Arenteiro (la noche en la que Fabricio anotó su primer gol con el primer equipo blanquiazul y rompió a llorar junto al córner) y el festival del 4-0 ante un Guadalajara que se vio superado de principio a fin por el gigante santacrucero. Enric Gallego se coronó aquella tarde del último día de enero al anotar su primer 'hat-trick' con la elástica blanquiazul y Juanjo redondeó la goleada en el minuto 89 a pase de David Rodríguez.

Enric Gallego celebra uno de sus tres goles al Guadalajara. / Arturo Jiménez

Cervera confía

Con todo, no será sencillo para el Tenerife doblegar a Osasuna Promesas. La brega no se negocia, eso seguro, pero no será porque a los de Cervera no se les dé bien jugar contra los de abajo. «Eso fue así al principio, ahora ya no», espetó el míster en sala de prensa cuestionado al respecto hace algunas semanas. Los números le dan la razón.