Nuevo revés del Celta Fortuna que puede anticipar el ascenso del CD Tenerife

Más cerca. El alirón del CD Tenerife podría adelantarse en el calendario si el equipo blanquiazul aprovecha el tropiezo que sufrió este viernes el Celta Fortuna en el campo del Arenteiro (1-1) y que compromete incluso la segunda plaza de la tabla para el filial vigués. El cuadro de Fredi Álvarez parece desinflarse en la segunda vuelta del campeonato y ya suma cuatro jornadas consecutivas sin ganar.

De este modo, el representativo podría incrementar su renta y casi certificar virtualmente su ascenso a Segunda División si vence al colista en el Heliodoro Rodríguez López (15:00 horas). En caso de triunfo, la distancia en relación al segundo sería de 12 puntos; y si el partido acaba en empate, la diferencia se quedaría en diez.

Sea como fuere, el cuadro de Álvaro Cervera cuenta con la ventaja adicional de haberle ganado el average particular al único competidor que le quedaba en la puja por el ascenso directo, una vez el duelo del Heliodoro acabó con un concluyente 4-0 y el de Balaídos, con un empate in extremis que ahora cobra el doble de valor.

Tras medirse mañana en casa al último clasificado, al plantel blanquiazul le quedarán solo otros cuatro compromisos en casa, concretamente los que ha de disputar contra Cacereño (4 de abril), Arenas de Getxo, Barakaldo y Pontevedra. Adomicilio, el equipo isleño tendrá que rendir visita a los campos del Talavera (próximo sábado), Mérida, Ponferradina, Unionistas y Ourense.

Cuándo y dónde

Aún es pronto para dilucidar cuándo se producirá el esperado alirón blanquiazul y si será en casa, a domicilio o incluso sin jugar, por cuanto el ascenso podría quedar matemáticamente visto para sentencia con algún nuevo tropiezo del Celta Fortuna, que afronta un calendario a priori mucho más peligroso que el del Tenerife. Los vigueses recibirán el próximo domingo al Bilbao Athletic y, a renglón seguido, irán al siempre difícil feudo del Real Madrid Castilla.

Noticias relacionadas

Aunque los futbolistas que han tomado la palabra durante la semana (Noel, César o Juanjo Sánchez)han verbalizado que no hacen cuentas todavía, en el vestuario saben que el triunfo de mañana podría ser definitivo. Esta misma sensación ya se palpa igualmente en el entorno del conjunto blanquiazul, con la previsión de que el Heliodoro pueda lucir contra el filial osasunista su mejor entrada del año si la meteorología no es esquiva en un día clave. Por si fuera poco, el tercer clasificado del grupotampoco ganó ayer. Así, Bilbao Athletic y Mérida se repartieron los puntos en Lezama (1-1)