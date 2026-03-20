Cervera: "Les voy a contar la verdad sobre Iván Chapela"

Lo más sorprendente de la rueda de prensa que ofreció este viernes Álvaro Cervera fue su mensaje, nítido y sin paliativos, sobre el estado físico de Iván Chapela, el último de los refuerzos invernales del representativo. "Lo voy a decir porque es amigo y le conozco desde hace años:ha venido hecho un desastre", dijo del ex del Burgos, para añadir a continuación que le empezarán a dar minutos "cuando esté un poco mejor". En este sentido, remarcó el míster que no esperaban que viniese en un estado físico y de ritmo tan precario. "Digamos que no tiene 42 de fiebre; ahora tiene 38 y medio", apuntó a modo de símil.

De este modo, el gaditano queda descartado como una opción real para reemplazar a Nacho Gil, para quien el entrenador vaticinó un tiempo de baja que rondará las seis semanas, "o alguna más". Del valenciano, indicó que es uno de los jugadores "más diferentes al resto" de los que hay en nómina; y no dejó claro quién será su sustituido en la formación inicial.

Para el duelo ante Osasuna Promesas, el jefe del equipo blanquiazul espera una buena afluencia de espectadores. "Nosotros tenemos una base de público muy sólida, y estamos encantados con eso. Luego, hay factores como el mal tiempo, la situación del equipo... y ahí hay aficionados que se añaden, o no. Pero estamos convencidos de que la afición va a venir y va a estar con el equipo", apuntó.

Una queja

Durante su alocución ante los medios, el entrenador aprovechó para quejarse de los horarios de los partidos que se le asignan al Tenerife, además casi siempre con muy poca antelación respecto a la fecha de celebración de las jornadas ligueras. "Sé que habrá otros intereses, pero a ver si todos ponen un poco de su parte. Deberíamos ser un poco más consecuentes", apuntó Cervera.

Para el entrenador, el duelo de este fin de semana representa "una oportunidad" tres intentos baldíos de sumar triunfos en el Heliodoro. "Es una oportunidad. Llevamos tiempo sin ganar en casa;nos habíamos acostumbrado a ganar los partidos que merecíamos y los que no merecíamos; y ahora hemos trabajado para obtener más puntos, pero la realidad es que no se gana. Y tenemos que ganar para clarificar la situación. Ahora lo vemos todo muy claro, con diez puntos y diez jornadas. Apoco que vaya bien, sí, pero tenemos que clarificarlo mucho más y llegar a un momento donde sea casi imposible alcanzarnos. Y ese momento no ha llegado".