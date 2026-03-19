Última hora sobre Aitor Sanz y la opción de un récord en el alambre

Por el contenido de sus declaraciones más recientes y por su forma de ser, seguramente para Aitor Sanz Martín (San Agustín de Guadalix, Madrid, 1984) el imponente récord que tiene al alcance de la mano sea la menor de sus preocupaciones. Si jugase todos los partidos que faltan hasta la conclusión del campeonato, el emblemático capitán blanquiazul rebasaría al ilustre Alberto Molina y se convertiría en el futbolista de la historia del club con más comparecencias oficiales. No obstante, es una plusmarca que peligra seriamente a día de hoy. Las sensaciones que está hallando el centrocampista no son favorables y, al menos a priori, Álvaro Cervera no cuenta con que Sanz pueda volver a la competición en el duelo del domingo contra Osasuna Promesas (Heliodoro Rodríguez, 15:00).

Obviamente, para Aitor lo relevante no está en el capítulo individual, como así ha reiterado hasta la saciedad. Los logros que le importan son los colectivos, subraya el veterano jugador, que ya lleva dos partidos seguidos sin poder jugar. Su ausencia ha provocado un indisimulable pesar en el entrenador que más veces le ha alineado, un Cervera que se vio acuciado por la falta de efectivos en la medular en el choque contra el Lugo;y que, a renglón seguido, tampoco pudo contar con Aitor para el decisivo envite frente al Celta Fortuna. Aquel día apostó por el tándem Fabricio-Juanjo, que con casi total seguridad repetirá este fin de semana en casa.

404 y 413

Aitor suma 404 comparecencias oficiales. Para superar las 413 de Molina habría de disputar los diez partidos que faltan. En cambio, para igualarle sí estaría todavía en tiempos incluso si se ausentase de la cita contra el filial osasunista. Ahora bien, hay otra posibilidad de que Sanz bata el récord y agrande todavía más su leyenda como blanquiazul.Yesa opción de igualar y luego rebasar al fornido central nacido en Gran Canaria –aunque siempre ha dicho que se siente «chicharrero»– es renovar su contrato y continuar otro año con el representativo.

Cada vez son más las voces que se pronuncian con nitidez y a favor de que Sanz prosiga su carrera blanquiazul y descarte la idea de colgar las botas este verano. De hecho, Álvaro Cervera ha remarcado que Aitor sería «el primero»al que renovaría su contrato en caso de que le consultaran a este respecto. En términos muy semejantes se ha manifestado el segundo entrenador del club, Roberto Perera. Entretanto, el futbolista se centra en recuperarse y hallar buenas sensaciones, sin apenas dar trascendencia a los números y los récords que pueda atesorar a título individual.

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«No le he dado mucha relevancia a las cifras en ningún momento de mi carrera; son datos que quedan ahí. Me quedo más con la experiencia vivida. Es algo fuera de lo normal permanecer tantos años seguidos en un club. Y procuro quedarme más con el proceso que con todo lo demás», sugiere. En este sentido, verbaliza que, frente a la relevancia de las marcas en los registros y los manuales de historia, él prioriza y da más valor «al cariño de la gente». Como ocurre en el caso de Molina, las cifras de Aitor Sanz habrían sido mucho más notables si no llega a cruzarse en su camino una grave lesión que casi le aparta del fútbol. «¿Lo peor que me ha pasado?No. Eso es algo personal, pero no te sientes responsable; en cambio, del descenso sí, porque sientes que has defraudado a toda la gente que val a campo cada domingo». De ahí que su prioridad sea el ascenso, no batir ningún listón.