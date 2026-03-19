Juanjo Sánchez, tras los pasos de Milla y Corredera

Desde Fernando Redondo (palabras mayores), la demarcación de centrocampista ha permitido lucirse a grandes nombres propios en la estructura del Tenerife. Sin apenas vivir en este siglo más que un par de temporadas en la élite, el representativo ha abierto un extraordinario escaparate a distintos pivotes que, desde perfiles diferentes, han logrado despuntar y emigrar a destinos mejores.

Incluso cuando los resultados colectivos no fueron sobresalientes, la sala de máquinas blanquiazul ha sido el escenario donde han lucido y evolucionado varios futbolistas que dejaron huella a su paso por la Isla. Así, Bryan Acosta fue traspasado por una cifra millonaria al fútbol americano, Luis Milla ha sido protagonistas de dos transacciones consecutivas (Granada y Getafe) y Álex Corredera, previo paso fallido por el fútbol ruso, juega ahora en el Sporting tras acordarse –y nunca abonarse– un traspaso por varios cientos de miles de euros que pactó para el representativo la administración anterior.

Aunque tiene muy claro que quiere seguir de blanquiazul, la misma intención de progresar la tiene Juanjo Sánchez Romero, el último mediocentro que está haciendo números en el Tenerife y cuya carrera permite adivinar que dará pronto varios pasos adelante. Llegó en silencio y sin que su fichaje causara un gran impacto mediático, pero pronto logró instalarse en los esquemas de Álvaro Cervera, a quien ha sorprendido con su rendimiento. No en vano, el míster blanquiazul reconocía a comienzos de temporada que había sido el de Lebrija uno de los perfiles que más gratamente le estaba llamando la atención.

El sevillano es de los hombres más utilizados por Álvaro Cervera a lo largo de este curso

En un ecosistema difícil para triunfar porque la de mediocentro era una posición con overbooking, Sánchez se ha impuesto a la competencia y se ha confirmado como una de las elecciones preferidas por el entrenador. Los dígitos del sevillano hablan por sí solos. «La adaptación ha sido muy rápida y los compañeros lo han puesto todo muy fácil; tengo la experiencia de que los grupos que logran los objetivos colectivos son aquellos donde hay buen ambiente, unidad y apoyo de los unos a los otros», describe el futbolista proveniente del Mérida.

Si en el cuadro extremeño le lastraron los efectos de una importante lesión, en el Tenerife va todo como la seda. «No recuerdo haber estado en un equipo donde salieran las cosas tan bien», dice sobre los números del equipo, donde ya se han estrenado como goleadores hasta 15 futbolistas. El último fue justamente Juanjo, quien se exige mucho más a sí mismo. «Aunque no es mi tarea, me gustaría llegar mejor a posiciones donde finalizar y poder aportar con más goles», apunta hacia el esprint final de la temporada.

Bryan Acosta y Milla dejaron beneficios millonarios, pero por Corredera nunca se cobró el traspaso

Sin querer entrar en cálculos ni cábalas, subraya que solo piensa en el partido del domingo ante el Osasuna B. La baja de Aitor Sanz, a quien considera «referente y ejemplo porque es el primero que trabaja, corre y se deja la piel», podría abrirle nuevamente las puertas a una nueva titularidad. Sería la quinta consecutiva para un Juanjo que cotiza al alza. Sus números de distancia recorrida por partido, pases acertados e influencia en el funcionamiento colectivo le ubican como uno de los mediocentros más trascendentes de la categoría, si bien su sueño es poder desplegar todo su arsenal de talento y elegancia en una competición superior. Lejos de querer acaparar elogios para sí, subraya que en el grupo le ha sorprendido el nivel de los canteranos y también el de dos jugadores que no conocía cuando aterrizó en el proyecto de la mano de Manu Guill. Se refiere a Landázuri y a Nacho Gil, que están siendo absolutamente relevantes para solidificar el liderato blanquiazul en la competición.

Con 27 partidos jugados a sus 25 años de edad, parece Sánchez en el tiempo preciso para descubrirse pronto al fútbol profesional. El tiempo dirá si lo hace con el escudo del Tenerife (tiene contrato en vigor por dos años más) o si, llegado el caso, le surgen pretendientes –ya los tuvo durante su etapa en el Mérida– para protagonizar un traspaso como los de Bryan, Milla o Corredera. Se ha confirmado el representativo como un buen sitio para crecer, sobre todo para los mediocentros. Una demarcación donde el buen trabajo gusta y se aplaude en un Heliodoro que disfruta con los jugadores de este perfil.