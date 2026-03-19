¿Corre riesgo de suspensión el partido del CD Tenerife por los efectos de la borrasca?

El partido del domingo sigue en pie y se mantiene al margen del aluvión de cancelaciones que se han producido en las últimas horas. No obstante, CD Tenerife y Osasuna Promesas estarán pendientes este viernes de la reunión que mantendrán los técnicos del Cabildo Insular para evaluar la situación meteorológica y tomar decisiones al respecto. Desde el área de Deportes de la corporación aseguran que será este mediodía cuando se podrá confirmar la celebración del encuentro en la fecha y hora previstas;o poner sobre la mesa un eventual aplazamiento.

La expedición del filial osasunista tiene prevista su llegada a la Isla este sábado en horario matinal y ha solicitado uno de los campos de la Ciudad Deportiva para ejercitarse durante la tarde. Uno de los factores que podría plantear un cambio de fecha del partido tiene que ver con la operatividad de los aeropuertos isleños, que ha sufrido numerosos retrasos en las últimas horas.

Sí que permanecen suspendidos todos los entrenamientos del área de Cantera, según ha informado el CD Tenerife a través de sus canales oficiales.

Nacho Gil, baja segura

La confirmada baja por lesión de Nacho Gil, quien además forzó la quinta amarilla desde el banquillo en el último partido frente al Celta Fortuna, abre un amplio abanico de opciones para reemplazarle en uno de los costados del ataque blanquiazul.

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Aunque no parece la primera opción para Álvaro Cervera, el grancanario Jeremy Jorge se postula como alternativa y confía en que este nuevo contexto –con varios hombres con molestias y en la enfermería– pueda conferirle cierto grado de protagonismo. No juega desde el mes de enero.