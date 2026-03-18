El revulsivo favorito cambia su rol

Noel López cambia su rol. El futbolista que más veces ha salido desde el banquillo en la presente temporada (23 ocasiones) ha logrado persuadir al cuerpo técnico de que también puede cumplir desde la condición de titular. Así, el ex del Deportivo y Real Madrid Castilla acumula tres presencias en el once inicial blanquiazul en las cuatro jornadas más recientes. Un paso adelante que acreditan los números. No en vano, los dos últimos del representativo han sido aquellos donde ha rubricado una participación más larga (89’ frente al Lugo y 83’ en el duelo de Balaídos contra el Celta). Un reto para López, que estaba habituado a salir para revolucionar los partidos que no estaban ganados; o para aportar energías en el momento que había que cerrarlos.

López de la Fuente fue uno de los últimos fichajes en suscribirse por parte de la dirección deportiva blanquiazul. El equipo de Manu Guill acometió su incorporación con una sola condición, que llegase en propiedad. Y así fue, tras un par de periplos poco exitosos y con la intención de reivindicar su talento en la Isla. En el Tenerife nunca ha hallado el rol que buscaba, el de la continuidad en las alineaciones, pero en cambio había ido consolidándose como el cambio favorito de Cervera. Así ocurrió ya en la jornada inaugural, cuando apenas había tenido tiempo para su adaptación. 18 minutos contra el Guadalajara el primer día, 26 frente al Mérida en el estreno en casa... Y así, un montón de oportunidades, pero casi todas a cuentagotas. A veces con un protagonismo residual cuando los partidos ya estaban en la prolongación; otras, con el desafío de ayudar a resolver partidos casi imposibles.

Ayer, Noel tuvo ocasión de agradecer públicamente la fe que le está mostrando el míster y se mostró feliz por su actual momento de protagonismo e influencia en el funcionamiento colectivo. «Me siento muy contento. Sí que es cierto que ahora, en las últimas jornadas, pues estoy entrando más, he entrado en el once. Al final, es el trabajo del día a día el que te hace estar enchufado. Todos los jugadores del equipo luchan para poder jugar lo máximo posible y, al final, el míster es el que decide y el que toma las decisiones», apuntó tras el entrenamiento matinal del equipo.

En su discurso, López dejó claro que el único objetivo que se marca el equipo es ganar a Osasuna Promesas. «Hay que centrarse más en sacar los tres puntos el fin de semana. Juegue quien juegue, seguro que lo va a hacer bien. En todas las posiciones estamos bien cubiertos y toca confiar en el colectivo, que es lo más importante para poder sacar los tres puntos», adujo ante la segura baja de Nacho Gil y la casi segura ausencia de Aitor Sanz, que faltaría por tercera semana consecutiva. El profesional gallego dijo estar en un buen «momento de confianza» y verbalizó que se exige lo máximo. «Creo que puedo dar más y estoy trabajando para poder jugar lo máximo posible; quizá, lo que me falta es ser más decisivo sobre el terreno de juego y especialmente en el último cuarto del campo», apuntó sobre sí mismo el atacante blanquiazul.

«Creo que no estoy finalizando las acciones lo mejor posible. Pero supongo que el gol llegará con trabajo e insistencia», apuntó, ávido de estrenarse. De momento, lo han hecho 15 artilleros distintos. «En eso, el equipo está trabajando bien. El míster nos da esa confianza, nos subraya que estamos haciendo las cosas bien, y el equipo cree en eso. Al final, el rival también juega y la realidad es que han metido auténticos golazos en estos últimos partidos, pero aun así no es excusa, hay que cambiar eso», reseñó.

Tras quitarse el sambenito de eterno revulsivo, ahora desde la condición de titular, Noel aspira a más. Su deseo personal es ser importante en el esprint final.