Alejandro Alfaro encabezará la expedición rojilla

El partido del domingo ante Osasuna Promesas (Heliodoro Rodríguez, 15:00 horas) traerá de vuelta a la Isla a Alejandro Alfaro Ligero, futbolista que dejó huella a su paso por el representativo y al que se recuerda por haber sido autor del gol decisivo en la primera victoria blanquiazul en el Estadio de Gran Canaria. La conquista del recinto de Siete Palmas se produjo en la temporada del último ascenso del Tenerife a Primera División, con José Luis Oltra en el banquillo y el tándem Nino-Alfaro con altos índices de protagonismo en la faceta ofensiva.

El onubense forma parte de la dirección deportiva del Atlético Osasuna, que lidera Cata, y al que se le acaba de renovar su contrato. Desde la provincia de Alicante, donde reside, el exblanquiazul suele desplazarse a distintos partidos durante los fines de semana para explorar opciones para los distintos equipos rojillos, incluido el filial, que llegará al Heliodoro en la última posición de la tabla.

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En las filas navarras consideran ya muy difícil la resurrección del Promesas, que llegará muy golpeado por su última derrota ante el Bilbao Athletic (0-1) y con bajas muy sensibles en casi todas las parcelas. Así, por sanción faltarán el tinerfeño Diego Espejo, así como Arroyo y Rufo, que fue expulsado por protestar al término del último choque disputado por el filial osasunista en su feudo. La expedición, con Alfaro al frente, llegará a la Isla este sábado.