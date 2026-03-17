La fe del velocista Balde

No está siendo el año más fácil de la vida de Mahamadou Balde. A la noticia del fallecimiento de su padre se unieron la desesperanza por no sentirse protagonista, las dificultades para adaptarse a lo que exige Álvaro Cervera y también la desazón porque tras su momento más feliz –su primer gol en el Heliodoro– no vinieron muchas más oportunidades para mostrar su valía. Es el velocista del equipo, según él mismo confesaba en una entrevista donde se describía entre risas como el hombre más veloz del plantel; y, desde el pasado viernes, también una posible solución ante la baja de Nacho Gil, descartado con total seguridad por lesión para los próximos cuatro o cinco partidos del representativo.

«Me gusta jugar de extremo izquierdo. Puedo hacerlo también por la derecha, de nueve o con dos puntas», se ofrece el catalán –de origen senegalés– después de haber jugado apenas un puñado de partidos. Sus titularidades pueden contarse con los dedos de una mano y las veces que ha jugado en liga no superan la decena. Con todo, en Vigo vivió un punto de inflexión. Su insistencia desde uno de los costados le abrió al equipo las puertas del valioso empate –conseguido in extremis con un tanto en propia puerta– y además, convenció a Cervera de que el ex de la Lazio puede ser una buena alternativa.

370’: De momento, es el corto bagaje, en minutos, que ha firmado el jugador blanquiazul.

«Es un sitio muy diferente a otros lados donde he estado», dice sobre el contexto con el que se ha encontrado. «En el club hay gente buena, y el entorno es mucho más tranquilo... Con Cervera al principio no jugaba, luego sí. En la categoría (Primera RFEF) hay muchos más jugadores jóvenes que antes; y hay equipos filiales también. Es una buena competición», anota sobre la competición de bronce, ahí donde puede irrumpir con fuerza justamente en el esprint final, ahora que el ascenso está a la vuelta de la esquina.

Con solo cuatro o cinco triunfos para aterrizar en el objetivo, Balde suspira por una nueva titularidad que le confirme en un rol relevante. Cuando surgió la opción de venir a la Isla, no lo dudó. «Era un equipo histórico y con el claro objetivo de volver a Segunda. Me hablaron muy bien, me dijeron que me querían y dije, pues vamos».

De su estancia en el club le ha sorprendido Aitor, porque corre «como un chaval»; y ha podido coincidir con Enric Gallego, que era uno de sus referentes. «Iba a verlo al campo del Cornellá», recuerda del barcelonés.

3: son las veces que Balde Jr. ha tenido ocasión de ejercer como titular en los esquemas del cuadro técnico del CD Tenerife

Formado en las categorías inferiores de la Damm y el Cornellà y con pasado en los filiales del Barç, fue Manu Guill quien concretó su incorporación para ocupar una de las plazas sub 23 en la nómina insular. Hermano del también futbolista Keita Balde, que milita en el Monza, el pequeño de la saga –se puso Jr. en la camiseta pero por error aparece J.R., como si fueran iniciales– llegaba con altas expectativas por su procedencia (el Lazio) y todas las buenas referencias que acompañaron su fichaje. Ahora, aspira a cumplirlas.