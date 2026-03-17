César, una vuelta entera sin parar

Cuando llega el momento de intentar adivinar la alineación del Tenerife en la víspera de un partido, hay puestos que ofrecen pocas dudas, o ninguna. Uno de ellos es el lateral derecho. Esa demarcación es para César Álvarez Abrante (Santa Cruz de Tenerife, 15/4/2003). Los números, respaldados por su notable rendimiento, son significativos. El dato de que lleva toda una vuelta sin parar, sumando cada minuto, lo dice todo.

Ya son 19 los encuentros de Liga consecutivos que ha disputado de principio a fin. El único que supera ese registro es Anthony Landázuri, con 23 ininterrumpidos. Los demás participantes, dentro de la plantilla blanquiazul, han descansado alguna vez –incluyendo al portero Dani Martín, por su paternidad–, han sido sustituidos en alguna que otra jornada, no han sido elegidos siempre por Álvaro Cervera... En definitiva, han estado sujetos a los vaivenes de la propia competición. Lo normal. Pero lo normal para César está siendo jugarlo todo. Y no es que su presencia en el campo se haya 'limitado' a esta mitad del calendario.Ya había cogido rodaje antes. Pero sí llama la atención que desde que se hizo con el sitio el 1 de noviembre de 2025, en La Malata (0-2), no lo ha soltado. Ni un segundo. Nada de bajas por lesión, tampoco por sanción –solo ha recibido dos tarjetas amarillas, en las jornadas 24 y 27, una por derribar a un contrario y otra por encararse con un jugador del rival sin llegar al insulto o la amenaza, según las actas–. Siempre disponible y sin indicios de que, de repente, vaya a pasar al banquillo. Máxima regularidad.

La temporada cambió para el canterano en Ferrol. Hasta esa tarde solo había intervenido cuatro ratos en Liga, todos como reserva. Cervera no había dado todavía con la combinación ideal para encajar el armazón defensivo, una protección que se ha ido consolidando con César en su puesto, con David Rodríguez en el lateral izquierdo a pierna cambiada, con Anthony Landázuri como central derecho y con José León a su lado. Vamos, la línea de cuatro más utilizada en este curso. Al fin, después de algunos intentos con Ander Zoilo como sustituto del lesionado Marc Mateu y del apagón de Álvaro González, en La Malata encajaron todas las piezas y César pudo tener su espacio: ese día jugó lo mismo que en el acumulado de las primeras nueve jornadas del curso liguero.

Desde entonces lleva un pleno de minutos, 1.710, sin contar los alargues de 19 encuentros, es decir, el equivalente a una vuelta del calendario de Primera Federación.

En realidad, el defensa ya había tocado a la puerta en la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Alcalá, el 28 de octubre. En el estadio El Val comenzó verdaderamente su racha de continuidad, una etapa que incluyó igualmente la siguiente cita copera, porque ante el Granada también formó parte del once titular y no fue relevado. En total ya son 21 partidos completos sin pausa, 19 de Liga y dos de Copa.

La noche del 9 de enero

En ese recorrido vivió una experiencia única el viernes 9 de enero al marcar el gol del triunfo en el partido frente al Talavera de la Reina en el Heliodoro Rodríguez López. Cuando parecía que el esmerado ejercicio defensivo del conjunto visitante iba a impedir el triunfo del líder, César irrumpió en el área para colar el balón en la portería tras recibir un pase de Jesús de Miguel: 1-0 en el minuto 92. «Me giré al banquillo y el míster me gritó:llega al área, llega al área», explicó el inusual goleador para describir el instante en el que, sin pensarlo dos veces, pasó de defensa a atacante por una orden de su entrenador. Intuición y acierto.

Fue algo así como la celebración anticipada de su primer aniversario como blanquiazul –del primer equipo–. Había debutado en enero de 2025 –el 29– en un partido de Segunda División ante el Deportivo en la cancha santacrucera, ya con Cervera a los mandos. Recibió la orden de sustituir a Mellot y ya apuntó maneras. De hecho, el técnico tomó nota y quiso tenerlo cerca. Con el peso añadido de tener que nadar a contracorriente para intentar eludir el descenso a Primera RFEF, César intervino en once encuentros más de esa campaña, seis como titular –el inicial, en Anduva– y cinco completos. Lo suficiente para que fuera tenido en cuenta en la construcción del proyecto de ascenso.

Contrato hasta 2028

Por eso no sorprendió que el club anunciara el salto del lateral al plantel profesional el 13 de junio de 2025. Una nuevo estatus con tres temporadas de duración, hasta el final del ejercicio 27/28. Un mes y medio más tarde incluso fue presentado en la sala de prensa del estadio, como un fichaje más, junto a los novatos Ander Zoilo y Josep Calavera, que fueron cedidos al Gimnástic y al Hércules en la ventana de altas y bajas de enero.

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Para César fueron situaciones nuevas dentro de un club que conocía a la perfección, en el que había ido progresando a lo largo de doce campañas hasta su ascenso al filial, su lanzadera en la temporada 24/25, ya en Segunda RFEFy con Leandro Cabrera como entrenador. Su medio curso en el Tenerife B le valió para dar el siguiente paso. Y los que están por venir.