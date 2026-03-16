Cervera pide el apoyo de la grada para el esprint final

«A la afición, decirle que el Tenerife tiene mucho nombre pero que nos está costando ganar y necesitamos su apoyo en los partidos que faltan». Nunca antes se había escuchado a Álvaro Cervera tan sincero y claro sobre los problemas del representativo para vencer –lo ha hecho solo una vez en sus últimos cinco intentos, y fue con un gol in extremis de penalti–. Tampoco se le había oído pedir nada a una afición que se ha entregado a la causa, que muestra altos índices de compromiso con el proyecto y que está disfrutando del camino, pero que en cierta medida ha dejado de acudir a su cita quincenal con el Heliodoro.

Suele ocurrir en la mayoría de los equipos que, conforme las victorias van acumulándose en el casillero, son más los seguidores que van enganchándose y conectándose con el equipo. En el Tenerife ha ocurrido justamente lo contrario. En las malas, una vez consumado el descenso, la respuesta sí fue mayoritaria y la afición respondió con una extraordinaria fiabilidad. También lo hizo en los primeros embates de la competición, con datos de afluencia de público que muchas veces incluso superaron a muchos campos de Segunda. Pero desde que el representativo se consolidó en el liderato, hay un cierto sector de la afición que ha dejado de acudir al Heliodoro. Quizás sea que vieron el ascenso resuelto, o que los horarios no han acompañado, pero el caso es que en las últimas ocasiones en casa ha habido miles de asientos vacíos.

La hora de la verdad

Tal vez por este motivo ha querido Cervera poner el acento en la necesidad imperiosa de que la afición esté con los suyos. «Nos está costando ganar, sobre todo en casa», verbaliza el míster, quien cree que los rivales han dado un paso más, ahora tienen más referencias y conocimiento sobre las armas del Tenerife y ya saben cómo ponerle en apuros. Tampoco ayuda la ausencia de efectivos relevantes –en algunos de los últimos partidos han faltado nombres muy importantes como Jesús de Miguel, Aitor Sanz y ahora Nacho Gil– o las señales de cansancio o flojera que denota el comportamiento de algunos futbolistas. En el caso del que era pichichi De Miguel, su estrella parece haberse apagado.

Sea como fuere, la forma heroica de empatar en el último suspiro en Balaídos –con fiesta grande en el vestuario para celebrar la conquista– sitúan al cuadro blanquiazul en una posición idónea para aterrizar en la puntuación precisa para asegurar el ascenso (previsiblemente basten con 73 puntos, los mismos que en la 2012/13) e incluso es muy posible que esta misma semana sea propicia para incrementar la renta con el Celta Fortuna, que es ahora de 10 puntos (más el average particular, que se ha decantado del lado insular con un cómputo global de 5-1).

Al contrario de lo que ha ocurrido en ocasiones pretéritas, en esta próxima jornada será el filial vigués el primero que entre en liza. Lo hará el viernes en un campo complicado como el del Arenteiro, en un duelo de rivalidad regional por la cercanía geográfica de ambos contendientes y en un contexto de extrema necesidad para el equipo de Espiñedo. Ya al Tenerife le costó horrores vencer en este escenario, así que cabe pensar que también el Fortuna podría hallar dificultades.

Los cinco rivales

Aunque es previsible que no sea necesario ganar los cinco partidos que quedan en el Heliodoro –ni tan siquiera esperar al último para cantar el alirón–, sí que existe por parte del cuadro técnico blanquiazul la certidumbre de que la posibilidad de un ascenso exprés pasa por abrochar los puntos del Heliodoro. Tras tres intentos baldíos (ante Racing de Ferrol, Real Avilés y Lugo) de brindarle una alegría a la feligresía blanquiazul, los siguientes equipos en visitar el coliseo capitalino serán –por este orden– Osasuna Promesa, Cacereño, Arenas de Getxo, Barakaldo y Pontevedra. Alguno de ellos podría llegar a la Isla con los deberes hechos o sin jugarse nada, pero las opciones de victoria blanquiazules exigen una versión aseada del representativo, y en eso va a centrarse desde hoy el staff que encabeza Álvaro Cervera.

Llegar a la meta

Cierto es que casi ninguno de los oponentes que aún han de visitar el Rodríguez López están ubicados en la parte alta ni pasan por su mejor momento de forma, pero no menos verdad es que los equipos que más se han atragantado al Tenerife en casa son aquellos ubicados en la zona de emergencia. De hecho, Unionistas o Bilbao Athletic arañaron puntos del Heliodoro cuando estaban instalados en los últimos puestos de la tabla.

En cuanto al plus de público que sugiere Cervera, no hay medidas excepcionales anunciadas por el consejo de administración. En el club no creen en las promociones –al menos no han activado ninguna hasta la fecha– y sí entienden que la afición sabrá captar el mensaje lanzado por el entrenador y que, este domingo sí, llenará el Heliodoro Rodríguez tras quedarse en cifras que rondaron los 10.000 y 12.000 espectadores, respectivamente, en los últimos dos duelos en casa.

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Ante Osasuna Promesas existe la percepción de que ganar sería casi abrochar virtualmente el ascenso. Máxime si dos días antes se deja puntos el Fortuna en su visita al Arenteiro. El conjunto rojillo vendrá absolutamente exigido y en una situación límite, tras dejarse otros tres puntos ayer en su duelo en Tajonar contra el Bilbao Athletic (0-1). Con solo diez partidos por disputarse y la mitad de ellos en casa, el objetivo para el CD Tenerife parece más cerca que nunca.