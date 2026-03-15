El Tenerife B, ante una ocasión para aislar a un rival directo

Al Tenerife B le quedan ocho partidos para completar el calendario regular, cinco en casa y tres fuera. Entra en la recta final con la ventaja de poder defender el puesto que ocupa en la zona de promoción de ascenso a Primera RFEF. O lo que es lo mismo, el filial blanquiazul está en una situación favorable para vivir una experiencia única.

Después de empatar (2-2) con Las Palmas Atlético el pasado miércoles, en el encuentro aplazado de la 19ª jornada, el conjunto entrenado por Leandro Cabrera, Mazinho, recibe a un rival directo, un Alcalá que tratará de pisar el acelerador para tener opciones de colarse en el playoff. Es octavo y está a seis puntos del Tenerife B, que es el que cierra el cuarteto de participantes en potencia en las eliminatorias de acceso a Primera RFEF.

Con este panorama, un triunfo tinerfeño e incluso un empate casi sacarían de la carrera a la escuadra preparada por Ángel Vivar Dorado. El signo contrario apretaría todavía más el pelotón de candidatos.

«Son tres partidos en ocho días», recordó Mazinho refiriéndose a los recientes con el Real Madrid C (4-0 en Valdebebas), Las Palmas Atlético y el que llega ahora contra el Alcalá. «El grupo está manteniendo el nivel que queremos», aseguró antes de añadir que sus jugadores realizaron una «buena» actuación en el derbi. «Fue un encuentro con mucho nivel y el estrés emocional esta ahí, pero los futbolistas están bastante recuperados para jugar ante el Alcalá, que es un equipo muy difícil, que te somete y que trabaja muy bien y sabe marcar los tiempos», repasó el técnico del Tenerife B, satisfecho por ver que el filial está «metido en el grupo de arriba» en la apertura del «último tramo» del calendario. «Ahora tenemos que ser capaces de hacer buenos partidos, de tener compromiso y de que los rendimientos individuales sigan creciendo para mejorar en lo colectivo», expuso el entrenador.

En el recuerdo queda el tropiezo de la primera vuelta en El Val, un 1-0 con gol de Javi Hernández a finales de octubre, solo tres días de que el Alcalá se enfrentara al primer equipo del Tenerife en la primera ronda de la Copa del Rey, resuelta para los de Álvaro Cervera con claridad (0-4). Aquella noche abrió la cuenta el delantero Fran Sabina, un jugador que ha bajado a ayudar al B, entre otras cosas, firmando el tanto que evitó la derrota frente a Las Palmas Atlético.

Aquel Alcalá era un competidor que trataba de posicionarse como aspirante a disputar la promoción. Pero no había hecho lo que ha conseguido ahora, ganar dos partidos seguidos. Ha enlazado tres jornadas sin perder y viene de un par de victorias consecutivas: empate con el Real Madrid C a domicilio y un pleno en El Val frente al Socuéllamos y Elche Ilicitano. Uno de sus jugadores habitualmente titulares, Jesús Arribas, explicó que una de las claves en la Ciudad Deportiva Javier Pérez consistirá en llevar el partido al «terreno» del Alcalá, que sea «largo» para «aprovechar los puntos débiles» del Tenerife B.

Se podrá ver en directo por el canal de YouTube del club tinerfeño y será de acceso gratuito para abonados. Las entradas cuestan 10 euros para el público general.

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Pitará el árbitro Pablo Asensio Pérez, del Comité Extremeño.