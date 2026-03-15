Jorge Padilla: «Viví desde dentro cómo trabaja este Tenerife y ahí supe que ascenderían»

Acaba de hacer su primer gol en esta nueva etapa en Bulgaria y se le nota feliz, como si se hubiese quitado un peso de encima. ¿Hasta qué punto es importante marcar para un delantero?

Claro que es importante. A ver, al final a la gente de arriba nogusta hacer números siempre, y sobre todo ayudar al equipo con goles. La verdad es que venía trabajando mucho y ya creo que me lo merecía, así que muy contento y muy feliz de poder aportar de esa manera y volver a ganar, porque llevábamos varios partidos empatando y sin mucha suerte.

Quería preguntarle por su adaptación y sus primeros días con su nuevo club. ¿Cómo es la vida en Bulgaria?

Me ha ido bastante bien desde el principio. Lo que más me ha sorprendido es la ciudad donde vivo, muy bonita. Es un sitio con playa y donde se vive muy bien. Además, en el club me han acogido y tratado bien desde el primer día.

Bulgaria es un país limítrofe con Turquía, ¿nota cierta preocupación e inquietud por la escalada bélica?

Aquí por suerte no hay ningún tipo de tensión, pero sí la lógica inquietud por la situación y la cercanía. No es una situación cómoda para nadie; creo que nadie quiere la guerra, y los conflictos nunca dejan nada bueno. Ojalá pronto se arregle todo, si biena aquí no estamos sufriendo situaciones como las de los compañeros futbolistas que están jugando en otros países.

Quería preguntarle cómo surge la opción de irse tan lejos.

La opción de salir al extranjero era una posibilidad que me apetecía mucho y que yo tenía en mente desde hacía tiempo. Nunca se me había planteado una oferta como ésta, muy atractiva, y todo nace porque yo en el Teruel [de Primera RFEF] no estaba del todo cómodo. La gente del club me trató muy bien pero yo notaba que no estaba a gusto; creo que no tuve una buena adaptación. Cuando llega el mercado de invierno y veo que no era feliz, me empecé a mover a ver si surgía algo. Fue mi nuevo agente el que me comentó que existía esta opción, y no lo dudé. Fue todo bastante rápido, y el Teruel tampoco me puso pegas. Se cerró en cinco o seis días, o así.

¿Son muy distintas las rutinas en el Este de Europa respecto a lo que acostumbraba a vivir en España?

Hay cosas que sí se hacen diferente. El fútbol ya es prácticamente igual en todos los países de Europa, pero aquí tienen costumbres algo distintas. Por ejemplo, el equipo se reúne mucho, hay muchas concentraciones, hábitos como reunirse el equipo entero antes del partido, y luego ir a cenar. También me ha sorprendido el horario de los entrenamientos. Hay veces que te lo ponen a las tres de la tarde, o a la una. Es algo que en España tal vez no se da tanto.

En su última entrevista en EL DÍA, hace ya algunos meses, pronosticó para el CD Tenerife una situación muy similar a la que se está dando ahora, con diez puntos de renta respecto al segundo clasificado y un ascenso a la vuelta de la esquina. Vaticinó usted que el equipo subiría de calle, por mucha diferencia. ¿Por qué estaba tan convencido?

No solo por los jugadores que tienen, sino por el trabajo que hacen y la constancia con la que están afrontando esta temporada, sin bajar el ritmo en ningún momento. Es algo que yo he vivido desde dentro; y es increíble, de verdad. También destacaría el talante que se le ve a la nueva directiva. Al final Rayco, Ayoze y Felipe están haciendo un trabajo muy importante y están logrando que la gente se identifique con esta forma de hacer las cosas. A mí me emociona mucho ver cómo está el CD Tenerife ahora mismo. Y es algo que hay que agradecerle a todos: a los jugadores, a los técnicos y también a los directivos. Es también mérito de todos ellos.

¿Y sigue al equipo en la distancia?

Me gustaría verlo mucho más, pero con las aplicaciones y dispositivos que tengo aquí en Bulgaria me resulta un poco complicado. Incluso hay resúmenes que están capados y tampoco puedo acceder. Pero sí que estoy pendiente de los resultados, sigo la competición y estoy muy feliz por ver al Tenerife brillar de nuevo.

Y viendo así al Tenerife, ¿por quién se alegra más?

Me alegro por todo el equipo, porque la verdad es que lo merecen. Quizá más por los jugadores con los que he compartido convivencia con el filial: César, Alassan… es con los que más he convivido. Y luego por Enric Gallego, porque es un ejemplo para todos los delanteros, y por supuesto por Aitor Sanz, que está haciendo otro temporadón y además va a lograr el récord de partidos. Ojalá se dé, le falta muy poco

Quería preguntarle por su caso particular, porque ha sido un auténtico trotamundos, y si cree que puede valer de ejemplo para otros futbolistas de su edad a los que .ya se les ha cerrado la opción de jugar en España. ¿Considera que sigue habiendo complejos a la hora de buscarse equipo fuera?

Sí, eso es algo que me gustaría decir. Porque la verdad que muchos jugadores siempre tienen el pensamiento de querer triunfar en España, se empeñan en eso y tal vez les da miedo salir al extranjero. Muchas veces nos cerramos puertas por el qué dirán. Los que piensan así se están perdiendo muchas cosas.

¿A qué se refiere?

A que, si sales, puedes encontrarte con oportunidades increíbles, con la posibilidad de conocer a mucha gente nueva. Además, pienso que una vez que sales por primera vez, se te abren luego otro tipo de mercados que quizás en España no hay. En nuestro país tenemos mucho nivel y eso tenemos que aprovecharlo. Si no hay posibilidades en Primera o Segunda RFEF, las hay fuera.

¿A qué futbolista canario admira? ¿O a quién considera un ejemplo para los demás?

Afortunadamente hay muchos brillando al más alto nivel. Supongo que cualquiera te respondería que Pedri, o Nico Paz. Pero yo prefiero quedarme con los canteranos nuestros porque también son un ejemplo. Se lo han currado, se han sacrificado, han trabajado al máximo para lograr su sueño. Y muchos de ellos ahí están, en el primer equipo del Tenerife o cerca de llegar a debutar en él.

¿Qué le pide al futuro?

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Me encantaría que se diera el ascenso del Tenerife. Como sabes, soy muy aficionado y seguidor del equipo que me dio la gran oportunidad de debutar y llegar al fútbol profesional. Y a nivel particular lo que quiero es poder vivir del deporte, seguir sumando nuevas experiencias que me permitan abrirme nuevas puertas y nuevas oportunidades. No descarto nada.