Cuando el entusiasmo no encuentra límites

Entre los más de 400 entusiastas seguidores que se desplazaron el viernes a Vigo, uno de los más felices al acabar el partido era un aficionado del Tenerife que no había visto el partido. Al menos, no con sus propios ojos. Rubén Mesa Mengibar es invidente, pero sigue a su equipo de forma incondicional y sin barreras. Su sueño es ser reportero y por este motivo se ha abierto su propio canal en Youtube para hacer reportajes, informar de la actualidad del representativo y además, espera que pronto el club le conceda una entrevista con alguno de sus ídolos para subirla también a esta plataforma.

«Vine a disfrutar del campo y del estadio, aunque nos pusieron en una ubicación penosa», relata, feliz por el resultado y porque ya atisba el ascenso cerca. «La visión desde donde estábamos era realmente difícil y sentimos como si estuviésemos en un gallinero», dice Rubén, que cuenta el partido con precisión de cirujano y alma de aficionado. «Chicharrero de corazón», así se define.

Su viaje a Vigo fue una experiencia compartida. «Quería regalarle a mi padre que disfrutara de un partido bonito, donde nos íbamos a jugar el ascenso. Desde que supe que sería en Balaídos, no me lo pensé dos veces. Lo empecé a organizar todo junto a mi madre y a mi hermano; y ha sido una bonita experiencia; el mejor regalo posible para el Día del Padre», explica Rubén, que sigue la actualidad y última hora del CD Tenerife por la radio, a través de las aplicaciones de su móvil y, lo más importante, haciendo de la escucha un hábito fundamental.

Su crónica del 1-1 contra el Celta Fortuna no tiene desperdicio. «El partido fue muy igualado. En la primera mitad fuimos dominadores, abrimos bien el juego por las bandas y me gustó mucho la estrategia de Álvaro Cervera, que acertó con la titularidad de Nacho Gil y Noel. También me gustó mucho el concurso y la pelea de Enric Gallego, que no da un balón por perdido; el desempeño de los defensas y la pareja que forman Juanjo y Fabricio en el mediocampo, porque demostraron una vez más que tienen mucho fútbol», aduce. Según cuenta, al acabar la contienda pudo constatar la veracidad de su relato con los propios protagonistas. «Me acerqué a la guagua y todos me atendieron muy bien», subraya.

«El momento del gol lo vi claro. Poco antes, le dije a mi padre que íbamos a marcar. Fue en un minuto (el 93) donde ya le han pasado cosas bonitas a otros equipos: el destino nos tenía algo preparado y fue ese empate glorioso. Todo empieza en una bonita jugada en la que De Miguel se tiró con garra y raza a por el balón. Esa es la seña de identidad de nuestro club: pelear hasta el final. La celebración fue una locura: banderas, bufandas ondeando, un momento de alegría que compensó todo el sufrimiento anterior», dice desde su condición de reportero por un día. «Estaba convencido de que íbamos a empatar, pero ya antes de que empezara el partido», añade. Su afirmación puede comprobarse en su propio canal, donde horas antes de la contienda ya emitía su pronóstico: «1-1, aunque espero equivocarme», decía en un bar próximo al estadio del Celta.

Rubén se vale por sí mismo y cuenta con un auténtico ejército de amigos y cómplices colaboradores entre los peñistas y aficionados desplazados con el equipo. «Me lo cuentan todo», revela. Además, ha tenido ocasión de grabar junto a ellos un vídeo que ya está subido a su propio canal. Aunque le habría gustado trabajar para algún medio de comunicación convencional y ya ha hecho sus pinitos como tertuliano en alguna emisora, su experiencia en un par de digitales le ha valido para comprobar «lo difícil que está en la situación en este gremio».

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«Soy periodista desde 2016 y llevo escribiendo desde entonces, incluso antes. Pero es desde hace un par de semanas cuando me he abierto mi propio canal», expone. Ahora solo falta que el área de Comunicación del Tenerife atienda su más reciente solicitud, que ya ha tramitado, y que pronto pueda publicar la gran entrevista de su vida. Será a uno de los artífices del ascenso y la hará él, entusiasta blanquiazul y feliz de estar viviendo «una temporada única», describe. Tinerfeñiesta que rompe barreras, ya se imagina en el balcón del Cabildo.