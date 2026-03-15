Cris Montes ya ve una luz al final del túnel: el protagonista de Balaídos vuelve a sonreír con el CD Tenerife

La sorpresa saltaba el pasado jueves cuando Álvaro Cervera daba a conocer la convocatoria para la trascendente cita del día siguiente en Balaídos. En la lista de sus 20 elegidos lucía un nombre que casi siempre era descarte. Cris Montes, llamado a ser refuerzo estelar cuando se anunció su incorporación en verano y ahora condenado a un ostracismo casi absoluto. El chicharrero ya se había habituado a aparecer entre los hombres excluidos para cada uno de los viajes a la Península, más todavía después de llegar los refuerzos invernales e incluso sondearse su salida antes del cierre del mercado.

Esta vez, Cris dijo no. Tenía ofertas y pretendientes de postín, pero quería empezar el proyecto que eligió por motivos deportivos y también sentimentales. Pese a que se crio en Asturias y fue en el Principado donde comenzó su prolífica carrera como futbolista, Montes mantenía lazos afectivos muy estrechos con la ciudad y la isla en la que nació. Yquería ser parte importante en el trayecto hacia el anhelado ascenso. «Si la oferta hubiese sido de otro equipo de Primera RFEF, tal vez no habría venido», explicaba nada más confirmarse su fichaje, que se retrasó más de la cuenta por motivos burocráticos. Aquel fue solo el primero de los contratiempos en un campo minado para Cris, que nunca ha terminado de sentirse valorado o relevante. Hasta el viernes.

Los abrazos de Vigo

En Balaídos, escenario del gran partido de esta temporada, todo cambió de forma inopinada. Faltaban unos minutos para la conclusión del partido y Cervera se acordó de Montes, le llamó y le dijo:«¿Sabes dónde vas a jugar?». La respuesta del isleño fue instantánea: de lateral izquierdo. El míster le había probado en esta demarcación –ante la falta de efectivos por la baja indefinida de Marc Mateu– y le quería para buscar a la heroica un gol que evitase la derrota.

Dicho y hecho, cuando ya parecía imposible puntuar fue una asistencia de Cris a De Miguel la que abrió las puertas del paraíso. Sin dudarlo, todos se fueron a por el tinerfeño. Abrazos, besos, felicitaciones... «Si vieran cómo entrena todos los días;lo hace siempre con una actitud ejemplar y sin una queja», verbalizaba David, uno de los capitanes. También Cervera se alegraba por su apuesta y sobre todo «por el chico, que no está teniendo una temporada fácil».

Vino para ser estrella y su protagonismo se apagó casi de repente, seguramente por cuestiones del azar –sus escasas oportunidades coincidieron con partidos aciagos del grupo– y, pese a todo, el hombre que vino de Chile apostó al blanco y azul. Escaldado por experiencias anteriores en las que no siempre tomó la mejor determinación, esta vez eligió quedarse. Partidos felices como el del viernes justifican su decisión y alimentan su sueño. Quiere ser protagonista y va a pelearlo hasta el último día. Pero su contrato vence en junio, así que solo un milagro ampliaría más allá del verano su sueño de ser profeta en casa.